南部戰區空軍某部海天協同　體系出擊

雙機編隊起飛。 中評社北京4月19日電／南部戰區空軍某部依托訓練“協作區”深化聯合練兵——海天協同 體系出擊



雲端之上，空情態勢瞬息萬變；戰鷹出擊，你來我往見招拆招……暮春時節，南部戰區空軍某部依托訓練“協作區”組織的一場跨晝夜實戰化訓練緊張展開。



訓練空域，“敵”機剛一露頭，數架戰機如利刃出鞘，從不同方向抵近，快速完成目標鎖定、模擬火力打擊，勝負頃刻見分曉。與以往不同的是，此次訓練，從同機型編隊合訓，到異機型協同混訓，再到艦機一體化聯訓，梯次展開、層層遞進，全程緊貼實戰、從嚴從難。



該部領導介紹，為破解體系練兵“聯而不暢、形聯神散”的問題，他們與海軍某艦艇部隊攜手建立訓練“協作區”，常態化組織區域聯訓，加快信息融合，實現作戰數據高效流轉。經過一次次深度融合訓練，他們打通情報鏈、指控鏈、火力鏈，共享同一套“戰場時鐘”和“空間坐標”，將物理域的“鐵拳”、信息域的“銳眼”、電磁域的“無形之手”編織成一張精密的海空作戰網絡。



記者瞭解到，新年度軍事訓練全面展開以來，該部把訓練“協作區”作為體系練兵核心平台，讓聯合訓練從“臨時課題”變為“常態必修”。



首批駕機升空的年輕飛行員張金龍，一邊與複雜電磁環境“搏鬥”，一邊與“敵”機鬥智鬥勇，精準完成協同警戒、戰術突防等課目，成功“擊中”數架“敵”機。



“同機型編隊合訓是體系作戰的根基，功夫必須練在平時、標準必須嚴在日常。”該部某飛行大隊副大隊長王文毅駕駛戰機返航後，徑直走進戰術評估室，結合飛參數據與張金龍一起展開復盤總結。



航燈亮起，引擎咆哮，尾焰撕開雲層……記者在現場看到，首批合訓剛結束，後續異機型協同混訓、艦機一體化聯訓隨即展開。



海上，艦艇劈波斬浪、嚴陣以待，與空中戰機構建起海空一體作戰體系；空中，多型戰機各顯神通，紅藍雙方激烈纏鬥，戰場態勢跌宕起伏。



“雷達信號丟失，‘敵’鎖定，立即脫離！”面對突如其來的“敵”情，飛行員夏康耀臨危不亂，一邊操縱戰機大角度機動擺脫鎖定，一邊通過聯合數據鏈和空中友機、海面艦艇共享態勢、請求引導。短短數十秒，在海空協同支援下，夏康耀不僅擺脫危機，還占據有利位置，成功鎖定目標。



“每一次升空，我們都要立足體系思考、依托協同制勝。”走下戰機，夏康耀告訴記者，得益於信息鏈路的暢通，作戰響應時間大幅縮短，常態化的體系練兵真正實現了“1+1>2”的效能倍增。



“訓練的終點，不是戰機著陸，而是嚴實復盤、閉環整改。”訓練一結束，參訓官兵便依托數字化評估系統，針對訓練中暴露出的問題拉單列表、逐項整改。



該部領導介紹，他們建立“訓練—評估—整改”閉環機制，有效破解艦機協同、異機型對抗等訓練課目中的重難點問題，總結形成多套實用戰法，一批年輕飛行員通過體系化訓練成長為骨幹，部隊實戰化訓練水平穩步提升。



“下一步，我們將繼續用好訓練‘協作區’平台，深化跨軍種、多機型聯合訓練，拓展遠海、複雜電磁環境下訓練課目，優化數字化評估復盤機制，緊盯戰鬥力短板弱項展開專攻精練，不斷提升海空一體化作戰能力。”走下訓練場，該部指揮員說。



來源：中國軍網-解放軍報