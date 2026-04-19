俄海軍艦艇編隊訪問湛江友好交流活動見聞

俄羅斯海軍官兵參觀中國海軍郴州艦。 中評社北京4月19日電／互學互鑒 傳遞友誼——俄羅斯海軍艦艇編隊訪問湛江友好交流活動見聞



湛江某軍港，海風輕拂。正在進行友好訪問的俄羅斯海軍艦艇編隊官兵，與南部戰區海軍官兵代表共同開展體育比賽和艦艇參觀活動。大家同場比拼、相互協作，處處躍動著互學互鑒、增進友誼的友好氛圍。



隨著清脆的哨音響起，足球、籃球、拔河等比賽在多個場地展開。



足球場一旁，俄羅斯軍官伊萬有些遺憾。2024年，他曾隨艦到湛江參加中俄“海上聯合-2024”演習，與中國水兵蔣立詹結下深厚友誼。可這次來中國訪問，他卻因腳部受傷只能當啦啦隊員。“體育比賽是訪問期間的‘保留節目’，大家能夠在對抗與協作中增進友誼。”伊萬說，雖然無法上場，但他期待著下次再與老朋友們進行場上交流。比賽結束時，雙方隊員沒有過多關注結果，而是相互握手、擊掌、擁抱。蔣立詹也沒有忘記伊萬，而是把這位老朋友請進足球場中央，一起合影留念。



體育比賽舉行的同時，碼頭上傳來古風古韵的音樂。中方20餘名官兵身著太極服為遠道而來的朋友展示“水兵太極拳”。穿心肘、背折靠、開合手……官兵們動作流暢，一招一式亦柔亦剛，盡顯中國太極文化的博大精深。不少早已耳聞中國太極的俄方官兵不僅在一旁錄像留念，還興致盎然地一招一式學習起來。



互相參觀艦艇，是各國海軍訪問活動中的“老傳統”。中國海軍郴州艦官兵代表在俄方引導下登上“完美”號護衛艦。

