美伊戰事再爆發？特朗普急召白宮戰情室會議

特朗普（資料圖片） 中評社香港4月19日電／美國總統特朗普17日宣稱，他預期與伊朗的停戰協議可望在一兩天內達成。但伊朗在隔天卻宣布，在美國對伊朗港口解封前，霍爾木茲海峽將維持關閉狀態，任何接近海峽的船隻都會成為攻擊目標，讓停戰再現變數。



美媒Axios18日引述兩名美國官員的說法報導，特朗普當天上午召集白宮戰情室會議，討論有關霍爾木茲海峽新一輪危機以及與伊朗的談判情況。一名美國高級官員表示，如果短期內沒取得突破，未來幾天可能重新爆發戰爭。



目前伊朗局勢已進入關鍵時刻，現行停火協議預計在22日到期，而美國與伊朗談判代表下一次會談的日期仍未確定。伊朗在18日宣布再次封鎖海峽，並對航道內多艘船隻發動攻擊。此一行動距離特朗普前一天表示：“結束戰爭的協議可能在一兩天內達成”還不到24小時。



《中時新聞網》援引報導，出席戰情室會議人員包括，副總統萬斯、國務卿盧比歐、國防部長赫格塞斯與財政部長班森特、中央情報局局長雷克里夫，以及參謀首長聯席會議凱恩等人。白宮拒絕對此報導發表評論。



伊朗最高國家安全委員會18日表示，美方在會談中提出新方案，伊朗正在審議，尚未作出回應。



一名熟悉談判細節的消息人士指出，霍爾木茲海峽危機再度升溫，是在各方就伊朗鈾濃縮活動及其濃縮鈾庫存問題縮小分歧，並取得一定進展之後發生的。特朗普18日在橢圓形辦公室向記者表示，伊朗在“耍小動作，他們又想再次關閉海峽”。他稱伊朗“不能勒索我們”，不過，美國仍與伊朗持續談判。