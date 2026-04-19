星島：伊戳破美軍神話　特朗普航道霸權夢碎

中評社香港4月19日電／一場美伊戰爭揭示全球航道重要性，伊朗控制霍爾木茲海峽，擊中美國痛處，雖然美國總統特朗普出招反封鎖伊朗港口，但仍急於與伊朗議和，以圖退出戰場。星島日報今天社論指出，美軍無力打通海峽，戮破美國海軍無敵神話，亦令特朗普謀奪全球關鍵航道大計，蒙上陰影。



社論分析，伊朗封鎖霍爾木茲海峽，美國無力打通，不但影響美伊戰爭走向，對美國亦造成深遠影響。



其一，不利美元霸權。中東石油輸出國一直與美國存有默契，美國保障中東國家產油安全及航道暢通，中東出售石油規定用美元結算，成為美元流通國際的重要支柱。美元國際地位越高，美國越可藉此低息舉債、操控全球金融市場與規則，並藉禁止使用美元，制裁敵對國家，成就美國金融霸權。然而，美國對伊開戰，卻無力保障中東盟友安全，又無力捍衛霍爾木茲海峽暢通，可能令中東國家不滿，或減少使用美元結算石油，引入歐羅、人民幣等貨幣，與美國討價還價，可能衝擊美元國際地位。



其二，打破美國海軍神話。美海軍傲視全球，擁有11隊航母戰鬥群，可在兩、三個月內，調派二至三艘航母抵達全球任何水域，威脅世界任何國家的安全，此海上霸權令美國可威懾全球。



可是，先有也門胡塞武裝攻擊紅海的西方商船，美國與西方未能打通航道，去年還被逼與胡塞武裝達成停火協議，令人猜疑美軍能力，現在再有伊朗封鎖霍爾木茲海峽，曝露美國掃雷能力落後歐日等西方盟友，特朗普因得罪西方，令它們不肯幫忙掃雷和護航，他又害怕美軍硬闖將傷亡過重，被逼放棄霍爾木茲海峽控制權。美國海軍縱橫天下形象，頓如紙老虎。



其三，損害特朗普操控全球航道大計。特朗普去年重返白宮後，謀奪全球關鍵航道控制權，下令美國聯邦海事委員會調查全球7個海運瓶頸，即巴拿馬運河、北極航道、馬六甲海峽、新加坡海峽、蘇伊士運河、直布羅陀海峽和英吉利海峽，評估航道是否存在不利美國貿易的限制，擬定對造成問題的國家或航運公司採取行動，如發布相關法規、拒絕不合規國家船隻進入美國港口等。