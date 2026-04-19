“超級聖嬰”再現？專家示警：史上3次皆災

海浪拍擊孟加拉國吉大港的海岸。（新華社 資料圖片） 中評社香港4月19日電／全球氣候變化受關注，台灣氣象專家林得恩示警，今年恐出現“超級聖嬰”，一旦成形恐引發高溫、洪水與乾旱等極端天氣，過去曾於1972至1973年、1982至1983年及2015至2016年出現，當時皆對全球農業與生態造成巨大衝擊。最近一次發生距今已10年；他提醒，須待5、6月聖嬰現象成形，才能進一步判斷強度與發展類型。



林得恩今日在臉書粉專“林老師氣象站”指出，近年監測數據顯示，熱帶太平洋海溫正快速上升，國際間已有多國科學家陸續提出警告，認為今年可能出現“超級聖嬰現象”。



據《中時新聞網》報導，林得恩說明，所謂“超級聖嬰”（Super El Niño，又譯超級厄爾尼諾），是指中、東太平洋海域表層水溫顯著升高的強烈聖嬰現象，通常定義為海溫異常升高達攝氏2度以上，屬於極端氣候徵兆，容易引發全球性異常天氣，包括熱帶風暴、高溫、洪水及乾旱等。



此外，美國氣候預報中心最新預測，今年夏季出現聖嬰現象的機率為62%，且可能持續至年底；其中，發展為“強聖嬰”的機率也提升至50%。



林得恩提醒，目前雖觀測到西太平洋熱帶地區出現異常西風，有助於將暖水推向東太平洋，但仍需等到5、6月聖嬰現象成形後，才能進一步判斷其強度與發展類型，暫時不必過度恐慌。