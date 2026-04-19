柯文哲雲林參拜稱張嘉郡“咱的新縣長”

柯文哲 （中評社 資料圖片） 中評社台北4月19日電／前民眾黨主席柯文哲今日早上到崙背鄉永安宮參拜恭賀玄天上帝聖誕，“立委”張嘉郡陪同。柯文哲致詞祝福現場民眾“一切平安順利”，並稱呼張嘉郡“咱的新縣長”；張嘉郡公開致詞說，國民黨、民眾黨在“立法院”合作無間，希望年底選舉在藍白合的縣市都能遍地開花結果。



柯文哲今一整天行程都在雲林縣，等候傍晚大甲媽祖遶境進入雲林縣；一早9點多他先到崙背鄉永安宮參拜，接著將參訪蒜頭廠、乳牛牧場、汽車廠、西螺廣福宮參拜、土庫鎮匹克球體驗。



《中時新聞網》報導，“立委”張嘉郡及其胞弟張鎔麒9點前到崙背永安宮等候柯文哲，柯遲到約15分鐘抵達，現場不少支持者看到他喊“阿北加油”，並與他照相。張嘉郡、崙背鄉長擬參選人永安宮主委蔡旺源、崙背鄉代會主席蔡誌山、民眾黨提名縣議員參選人張家閎隨後陪同柯文哲參拜。



張嘉郡拜完後對大眾致詞說，柯文哲重視宗教盛事，參與了白沙屯媽祖北港進香，今天又在大甲媽祖遶境時在雲林等候，今天農曆三月初三是玄天上帝聖誕，他也很虔誠地祝壽。 張嘉郡接著說，國民黨、民眾黨在“立法院”合作無間，希望年底縣市長五合一選舉也能密切合作，在藍白合的縣市能遍地開花結果。



柯文哲致詞則稱呼張嘉郡是“咱的新縣長”，祝福風調雨順、國泰民安、闔家平安，“一切平安順利就好”。



