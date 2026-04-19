專論：荒謬的《香港政策法報告》

香港事務純屬中國內政，中國中央政府全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針的決心從未動搖，香港特區政府依法施政、維護國家安全的意志堅定如磐。(資料相) 中評社香港4月19日電（評論員 丁乙）美國國務院日前公佈2026年《香港政策法報告》，再次對香港事務作出單方面評斷。這份報告延續了過往的論述基調，將香港特區依法維護國家安全的行為描述為對自治與自由的“侵蝕”。從國際法理與客觀事實出發，相關論斷不僅有失公允，更無助於外界準確理解“一國兩制”在香港的實踐現況。在兩岸與國際社會普遍重視規則與秩序的當下，回歸法理基礎、正視香港真實發展，才是各方應有的理性態度。



第一，正確理解《中英聯合聲明》的法律定位，是討論香港議題的基本前提



報告通篇隱含一個邏輯預設：美方對香港“自治程度”擁有某種持續性監督的權利。這一預設的根本謬誤，在於對《中英聯合聲明》法律性質的誤解與曲解。該聲明的核心意義，是中國政府於1997年7月1日恢復對香港行使主權，並就過渡期安排及回歸後的基本方針作出宣示。聲明中並無任何條款授予任何外國政府，對回歸後的香港擁有所謂“監督權”或“持續關注權”。中國政府在香港實施“一國兩制”“港人治港”、高度自治，法律依據是憲法與香港基本法，而非《中英聯合聲明》。美方年復一年援引該聲明作為介入香港事務的理據，在國際法上缺乏堅實根基，也不符合現代國際關係中相互尊重主權與領土完整的基本準則。



聯合國憲章第二條明確揭示會員國主權平等原則及不干涉內政原則。香港特區作為中國的一部分，其治理純屬中國內政。美方以國內立法為依據，對香港事務進行週期性“審查”與“判定”，此種做法若推而廣之，國際關係恐將淪為強權政治的角力場，而非規則與法治的秩序。



第二，國家安全立法屬主權國家固有權利，評價標準不應因人而異



報告對香港國安法以及香港特區完成基本法第二十三條立法提出批評，認為相關法律“限制”了權利與自由。然而，維護國家安全是每一個主權國家的固有權利與核心責任。環顧世界，無論是普通法系還是大陸法系國家，均制定有全面、嚴密的國家安全法律體系，對分裂國家、顛覆政權、間諜行為、恐怖活動予以刑法規制。美國自身的國安法律網絡之嚴密、執法手段之廣泛，更是有目共睹。



香港國安法及《維護國家安全條例》的立法目的，在於填補香港特區維護國家安全的法律空白，防範、制止和懲治極少數危害國家安全的行為與活動。法律條文清晰界定了罪與非罪的邊界，執法與司法過程嚴格遵循法律程式，普通法所保障的各項權利與自由依然獲得充分尊重。香港居民依法享有的權利與自由，包括言論、新聞、集會、遊行示威的自由，均在香港基本法與《香港人權法案條例》的保障之下繼續行使，前提是不逾越國家安全的底線——這一原則與各國實踐並無二致。若僅因香港特區依法建立了自身的國安屏障，便貼上“威權”標籤，這種評判標準恐怕難以令國際社會信服。



第三，社會恢復安定、經濟持續發展，“由治及興”的事實不容忽視



評價一項政策或法律，不應僅看條文本身，更應觀察其實施後的客觀效果。香港國安法及相關國安條例實施以來，香港社會最顯著的變化，是從2019年“修例風波”期間的混亂動盪，回歸至今日的秩序井然、治安良好。營商人士與普通市民最關心的安全環境得到根本改善，暴力不再、法治彰顯，這是不爭的事實。



在高水準安全的保障下，香港的經濟活力與國際競爭力並未減損，反而在鞏固提升。根據國際管理發展學院發佈的《2025年世界競爭力年報》，香港排名升至全球第五位；金融中心地位穩固，新股集資市場重拾活力，資產管理規模持續擴大。香港與全球主要經濟體的經貿聯繫依然緊密，各國商界對香港“背靠祖國、聯通世界”的獨特優勢信心不減。這些實實在在的發展成果，遠比一份充滿預設立場的報告更能說明香港的真實處境。



第四，摒棄零和思維，以建設性態度看待香港與區域發展



香港的繁榮穩定，不僅符合中國的國家利益，也符合包括美國在內的各國在港經貿與人文利益。香港是美國主要交易夥伴之一，有超過一千二百家美國企業在港運營，大量美國公民在港工作生活。一個安定、法治、開放的香港，對美方自身同樣有利。



將香港議題工具化，意圖以此牽制中國發展，既誤判了形勢，也無助於中美關係的健康穩定發展，更不符合台灣地區民眾對區域和平與兩岸關係穩定的期待。在國際格局深刻演變的當下，各方更應展現戰略耐心與歷史視野。對於台灣地區的朋友而言，或許更能理解外部勢力以“民主自由”之名介入地方事務，最終帶來的往往是社會撕裂與區域緊張。香港從亂到治的歷程，恰恰說明維護國家主權與領土完整、抵禦外部干預的極端重要性。



總而言之，香港事務純屬中國內政，中國中央政府全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針的決心從未動搖，香港特區政府依法施政、維護國家安全的意志堅定如磐。我們期待國際社會能夠摒棄偏見，以客觀、公正的態度看待香港的法治實踐與發展成就，停止以任何形式干預香港事務和中國內政。



對於台灣地區的同胞而言，香港的“一國兩制”實踐有其獨特背景與意涵，但其昭示的一個核心道理是共通的：唯有堅守國家主權與領土完整的底線，才能為地方的長治久安與繁榮發展提供根本保障。任何企圖分裂國家的行徑與外部干預，最終都不會有出路。