馬關條約131週年日艦過台海　挑釁

解放軍公布日本驅逐艦通過台灣海峽畫面。（翻攝央視） 中評社台北4月19日電／日本自衛隊驅逐艦“雷號”（JS Ikazuchi, DD-107）17日通過台灣海峽、引發中國大陸不滿，提出強烈抗議。台退役少將栗正傑認為，時間選在馬關條約簽訂的131週年，這一次日本的挑釁意味非常濃厚。



針對這次日本驅逐艦通過台海，栗正傑18日在《中天辣晚報》節目中覺得，這一次日本的挑釁意味非常濃厚︰它時間選在馬關條約簽訂的131週年，那是1895年4月17日簽馬關條約。日本選這一天來，是不是故意要突顯馬關條約割讓台灣給日本的這個歷史曾經發生過的一個悲劇。



栗正傑接著表示，去年高市早苗在上台之前，其實日本兩次來的是護衛艦，分別是在去年2月跟6月有兩次通過台灣海峽。當然他覺得，日本現在的角色，是在替美國扮演馬前卒的角色，以前都是美國或英國、加拿大，經常用他們的軍艦穿越台海。甚至有一次連越南都從南往北穿越台灣海峽。



《中時新聞網》報導，栗正傑指出，就美國的說法，是彰顯自由航行，但對大陸來講，一般商船不會封鎖或管制、檢查；但是用軍艦，是相當挑釁的一個作為。大陸為什麼會跳腳，那是因為日本這次來的是驅逐艦，前面兩次來的是護衛艦，這艘則是春雨級的驅逐艦，是日本88艦隊裡面其中一艘驅逐艦，如果中國大陸方面沒有任何表示的話，因它等於是切香腸，開始派民用的船隻，再來是軍民兩用船，上次是護衛艦，這次是驅逐艦，那下一次會不會派兩棲登陸艦從這邊穿過去，那就茲事體大了。



栗正傑覺得，中國大陸這次反應，更明顯更激烈，特別派出054A級護衛艦“紅河號”，噸數大概是4000噸左右。這艘日本驅逐艦通過台海的時間，是從早上4點到下午5點，事實上還沒有到20個小時，但這代表“紅河號”還沒有進入台灣海峽之前，就已經盯上它了。