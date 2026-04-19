伊朗議長：對美不信任未全化解　促對等履約

伊朗議長卡利巴夫（新華社 資料圖片） 中評社香港4月19日電／據伊朗媒體18日報導，伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫表示，談判未能完全化解伊朗對美國的不信任，伊朗的政策是逐步對等履約，“絕不接受伊方履行承諾而美方毫無作為的局面”。



卡利巴夫是在18日晚間播出的電視採訪中作上述表態的。談及伊美在巴基斯坦伊斯蘭堡的談判，卡利巴夫表示，此輪談判讓伊美雙方均對彼此立場有了更為真實深入的瞭解，談判取得初步進展，但距最終協議仍有“很大”差距。



談及伊美談判期間美驅逐艦試圖穿越霍爾木茲海峽一事時，卡利巴夫說，他當時對美國代表團發出了嚴正警告。“我告訴美國代表團，若他們的掃雷艇移動分毫，我們必定開火。美方請求給予15分鐘時間傳達撤退指令。”



新華社援引報導，卡利巴夫表示，參與本輪談判的伊方代表團構成廣泛，涵蓋伊朗各方各派，他否認存在任何“派系”因素。他強調，在正式談判啟動前的48小時內，雙方未進行任何直接談判，信息傳遞全部經由中間人完成。他表示，通過中間人斡旋談判有時會產生誤解，如資產解凍問題便是典型案例之一。



他強調，在若干核心問題上，伊朗的立場堅定，絕不妥協退讓。實現地區全面停火是伊朗參與談判的核心條件之一。他透露，美方曾要求一旦黎巴嫩停火全面落實，伊方即恢復霍爾木茲海峽通行正常化。他表示，“我們一直尋求霍爾木茲海峽通行正常化，現在亦然；若目前有所停滯，原因在於黎巴嫩停火尚未全面落實”。



採訪中，卡利巴夫將特朗普政府近期在霍爾木茲海峽實施“封鎖”的舉措斥為“無知催生的愚蠢決定”。他說：“若美國不放棄封鎖，海峽航運必將受限。如今若有船隻通行，控制權也牢牢掌握在我們手中。”



卡利巴夫說，敵方仍在持續伺機而動，千方百計謀求破壞伊朗人民的團結與凝聚。他喊話美方：“若他們真的想得到真誠回應，就必須放棄強加於人

的做法，摒棄單邊主義。”卡利巴夫同時表示，對他而言，戰場與談判桌並無區別，他願為“捍衛人民權利獻出生命”。