綠營擬派沈伯洋困住“最強母雞”？蔣萬安回應

中評社台北4月19日電／民進黨台北市長人選至今未定，但民進黨“立委”沈伯洋近日動作頻頻，還透過AI研究台北市政，外界普遍認為已在為參選暖身。台北市長蔣萬安今日被問及相關問題，他表示，對於城市未來願景藍圖的規畫，不只是看數據，而是長期對1座城市的關懷以及實踐，包含大巨蛋完工、捷運六線齊發、輝達落腳台北、營養午餐免費、育兒爸媽減工時不減薪等各項政策，他都在一項一項實現。



《中時新聞網》報導，蔣萬安今日出席北市2026年度樂儀旗舞觀摩表演及授旗活動，會後媒體詢問，現在綠營的選戰策略好像是要把蔣萬安困在台北市，不讓他到處輔選；以及沈伯洋在建立北市AI市政資料庫，會不會有點擔心沈和蔣萬安比拚市政？



蔣萬安表示，對於城市未來願景藍圖的規畫，對他來講其實不只是看數據，而是長期對一座城市及這片土地長期的關懷以及實踐。



蔣萬安指出，他對市民朋友的承諾，包括第1年讓大巨蛋完工啟用，現在也帶來了演唱會經濟；捷運六線齊發，不只是陸續的完成興建通車，而且環狀線也全面進入動工。他強調，包括持續招商引資，市府也很順利的在歷經了波折之後，讓輝達第1個海外總部確定落腳台北，讓台北成為全球 AI 產業發展最強的1顆心臟，當然還包括營養午餐免費、生生喝鮮奶，以及減輕育兒家庭爸媽的負擔，減工時不減薪的相關政策，“我們就是各項市政，一項一項都在實現”。