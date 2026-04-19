高雄市長選舉　吳子嘉爆最新戰況恭喜柯志恩

中評社台北4月19日電／高雄市長陳其邁將在年底卸任，高雄市長選戰，國民黨“立委”柯志恩來勢洶洶，對手民進黨“立委”賴瑞隆力拚延續綠色執政。媒體人吳子嘉表示，恭喜柯志恩一個好事情，看來目前民進黨中央沒有人力派人下去支援賴瑞隆，如果她能贏的話，快點贏去吧。



《中時新聞網》報導，吳子嘉日前在《董事長開講》網路節目中表示，賴瑞隆現在的戰力很弱，聽說和柯志恩距離不是差得很遠。他講一個故事，目前賴瑞隆的團隊是由前秘書長許立明、尹立等新潮流在操盤，操盤成這樣，非常奇怪。



吳子嘉曾在《2026大車拚》節目中表示，如果賴瑞隆hold不住，民進黨中央就會非常緊張，可能會把候選人的主導權，收回歸黨中央，也就是黨中央派人幫他選，打法就不一樣了。吳子嘉接著表示，根據過去民進黨習慣，如果操盤不好的話，黨中央會介入。



對此，吳子嘉表示，有新潮流的人說，現在民進黨中央沒有人有能力，因為秘書長徐國勇很弱、能力不好，他沒有能力去幫高雄的忙。所以他這句話，一天的時間就被打臉。目前賴清德的黨中央，看來只能夠眼睜睜看賴瑞隆弱下去。



吳子嘉指出，據他瞭解，賴瑞隆跟柯志恩已經變成一個差距不是很大的情況，這一點要提醒柯志恩，並恭喜她一個好事情，目前民進黨中央沒有人力派人下去支援賴瑞隆，如果她能贏的話，快點贏去吧。