中國摧毀特大假酒網絡

中評社香港4月19日電／國家市場監督管理總局19日通報，在市場監管總局的統一協調下，山西、四川兩省市場監管、公安部門聯合行動，近日成功摧毀一個特大制售商標侵權和偽劣白酒的違法犯罪網絡。



新華社報導，本次行動一舉查獲山西省呂梁市、太原市一帶相關違法產品的生產、藏匿、包裝與商標印製和郵寄場所7處，網絡直播銷售點1處，查獲涉嫌侵權假冒白酒近2萬箱、假冒包材70餘萬件、制假設備14台、大型儲酒罐41個。截至目前，已查明涉案金額2.6億元，公安機關傳喚22人，採取強制措施11人，其中移送審查起訴2人。



經查，山西文忠電子商務有限公司實際經營者趙某某夫婦在互聯網平台從事酒類銷售業務。為獲取更高利潤，找到山西省呂梁市汾香釀酒有限公司法定代表人裴某，要求其生產侵權假冒劍南春、五糧液等名優白酒，用於網絡銷售。裴某委託無生產資質的山西省呂梁市武後鄉酒業有限公司負責人，以食用酒精、食品添加劑勾調的配製酒冒充白酒。上述白酒標注“剣南春”“五稂液”“五糧原液”“五糧酒”“五糧麯”“五糧貢酒”“瀘川老窖特曲”“四川瀘州老窖特曲”等商標，供應趙某某夫婦對外銷售。



涉案產品除侵犯他人註冊商標外，還存在虛標生產日期冒充“老酒”的違法行為。標稱生產年份多為1990年至2010年，有的甚至標稱20世紀80年代生產，通過直播平台話術包裝為存放數十年的“老酒”銷售。



市場監管總局介紹，2024年至2025年，全國市場監管部門查辦違法經營額超過1000萬元的商標侵權案件30餘起，超過1億元的案件11起。