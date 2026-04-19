北京舉行機器人半馬　市政稱為產業奠定基礎

在北京，第二屆亦莊機器人半程馬拉鬆舉行，吸引超過100隊機器人賽隊報名參賽（央視影片截圖）。 中評社香港4月19日電／在北京，第二屆亦莊機器人半程馬拉松舉行，吸引超過100隊機器人賽隊報名參賽，按年增長近5倍，涉及300多部機器人；今年亦首度引入“人機共跑”的比賽模式，吸引1萬2千人報名參與。



據香港電台報導，今年奪得冠軍的機器人，來自內地手機製造商“榮耀”，以50分26秒完成賽事，超越人類男子半馬世界紀錄，去年奪冠機器人則需時約2小時40分。賽事全程約21公里，涉及狹窄路段和接近直角的彎道等。今年除了有遙控操作的機器人參賽，亦有約40%的機器人，以新增的自主導航參賽模式，即由機器人自行規劃路線、避開障礙，技術要求較以往更高。



“榮耀”的測試開發工程師杜曉迪表示，備賽時有參考手機的技術，但氣溫較高，為機器散熱帶來挑戰。他相信，馬拉松比賽應用的技術、機器人結構等，日後或可轉移到其他場景，會總結經驗，將機器人應用到零售領域，例如手機銷售，以提高效率。



北京市經信局智能裝備處副處長梁洪郡則說，今年的比賽為整個產業的未來發展奠定非常好的基礎，有助產業鏈上下游解決技術問題，例如去年馬拉松發現的電池續航問題，今年由企業與廠商合作攻關，產品亦能在賽場上驗證。他相信，馬拉松比賽可以驗證技術的穩定性和持久性，機器人將來可代替人類在危險地區工作。