台北市藍議員：藍不趕快整合　可能丟掉彰化縣

中評社台北4月19日電／2026年彰化縣長選情撲朔迷離，民進黨提名“立委”陳素月出戰，國民黨提名人選則尚未明朗，將授權由組發會逕行徵召。國民黨台北市議員李明賢示警表示，陳素月不是吃素的，國民黨如果不趕快整合好，有可能會丟掉彰化縣。



李明賢18日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，民進黨在彰化縣推出陳素月，而且早在年初跑到現在，陳素月不是吃素的，也別把民進黨當作吃素的，所以國民黨有很多人下去積極穿梭整合，彰化是地方派系最複雜的縣市，加一加可能快10個派系，如果不趕快整合好的話，國民黨確實有可能會丟掉彰化縣。



《中時新聞網》報導，國民黨“立委”陳玉珍表示，謝家已經很明確，這是他們家族內部的事情。國民黨彰化縣黨部主委蕭景田推魏平政出來，魏平政是一個很好的人，他是律師，也是彰化人，並不是空降。就像民進黨宜蘭縣長提名人林國漳，也是律師，賴清德推林國漳，是推專業人士，我們也是推專業人士出來，我們要善用這樣的優勢。



至於新北市長之戰，李明賢認為，新北絕對是年底的主戰場，民進黨一定會主攻國民黨新北市長參選人李四川，所以民進黨的主菜根本還沒出現，而《美麗島電子報》的民調拉鋸，對李四川、國民黨都是警訊，但也是好事情，所以一定要調整選戰節奏。