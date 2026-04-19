朝鮮發射多枚短程彈道導彈 韓：或為潛射導彈

中評社香港4月19日電／韓聯社報導，南韓聯合參謀本部（聯參）19日表示，朝鮮當天上午6時10分許在咸鏡南道新浦一帶向半島東部海域發射數枚短程彈道導彈。鋻於新浦有潛艇基地，朝鮮此次可能發射潛射彈道導彈（SLBM）。



若以上推測屬實，這將是朝鮮2022年5月7日以來時隔約4年再次發射此類導彈。與當時潛射彈道導彈飛行600公里相比，此次發射的導彈射程僅140公里，有觀點據此推測該導彈或為新型導彈。據悉，軍方正就該導彈可能由潛艇或陸地發射，或兩種方式混合等情況進行精密分析。



聯參表示，韓美情報部門一直在追蹤朝鮮發射動向，韓美日也就朝鮮彈道導彈相關資訊保持密切共用。在穩固的韓美聯合防衛態勢下，韓軍正密切關注朝鮮各種動向，同時保持對任何挑釁實施壓倒性應對的能力和態勢。當天朝鮮發射導彈後，國家安保室還在安保第一次長金鉉宗的主持下召開了緊急安全形勢檢查會議。



這是繼本月8日之後，朝鮮時隔11天再次發射彈道導彈。分析指出，美國總統特朗普和中國國家主席習近平將於下月舉行會談，有可能就韓半島問題進行討論。在此情況下，朝鮮接連發射導彈或意在進行武力示威。另有分析稱，朝鮮此次發射導彈或與其近期積極加強國防力量有關。