沈伯洋“非典型”出擊？綠營反而憂其知名度低

中評社台北4月19日電／民進黨台北市長人選雖未定，但不分區“立委”沈伯洋呼聲愈來愈高。沈伯洋一開始被點名時，黨內一度因其“高仇恨值”出現雜音，擔憂衝擊2026選情，近日情勢反轉，派系紛紛肯定，稱讚沈伯洋是挑戰台北市的潛在強棒。傳出知情人士私下指出，綠營黨內不擔心沈伯洋的仇恨值，反而擔憂的是沈伯洋“知名度太低”。



沈伯洋近日透露自己家族是台北市五分埔地主，形塑自己為台北市土生土長的小孩，展露爭取綠營提名的企圖心，同黨英系“立委”王世堅公開肯定，大讚“非常好”，認為沈伯洋具備成為“比蔣萬安更亮的太陽”的爆發力。新潮流系“立委”吳思瑤也說，沈伯洋是“強棒中的強棒”。



沈伯洋15日更在曾擔任北市議員的綠委吳沛憶帶領下，到市議會民進黨團拜會。黨團總召王閔生也給予極高評價，認為沈伯洋不僅具備解決市政難題的“創新思維”，私下互動更展現出能打破好戰刻板印象的“親和力”。民進黨新北市長參選人蘇巧慧也親自力薦沈伯洋，不僅稱他是“非常優秀的人選”，還安排沈伯洋當影片“神秘嘉賓”，展現賓大同窗的情誼，用行動力打破選情恐會被沈的高仇恨值拖累的質疑。



不過，據《中天新聞網》報導，知情人士指出，民進黨內對於沈伯洋的仇恨值，並不是那麼擔心，反而擔憂的是沈伯洋“知名度太低”，以及缺乏地方實務的歷練。黨內認為，不是每個市民都那麼關注政治，而仇恨值是來自於藍白陣營，“本來就拿不到這些人的票”。



報導指出，綠營內部這番“無懼仇恨值、只憂知名度”的論述，不僅阿Q，把沈伯洋當作“小英2.0”，強推這張“非典型奇兵牌”，無疑是一場高風險的戰略豪賭。接下來，如何將“國政層級”的“抗中保台”轉化為市民日常的安全感，並有效防堵反對陣營的仇恨動員，將是民進黨這場選戰的終極考驗。