韓產業部長：將持續擴大非中東原油進口

中評社香港4月19日電／韓聯社報導，南韓產業通商部長官金正官近日表示，即便美伊戰爭結束，也將繼續擴大中東以外地區原油進口，推進運輸通道多元化。



金正官16日在政府首爾辦公樓接受韓聯社專訪時作出上述表述。他指出，南韓雖多次遭受中東戰爭的影響，但在“價格低、運輸快”的經濟邏輯驅動下，始終未能實現供應多元化，如今形勢已發生變化。



數據顯示，截至去年，南韓經霍爾木茲海峽進口的原油佔比達61%，石腦油佔比為54%。此次中東衝突導致該海峽通行受阻，暴露出能源供應鏈的結構性脆弱。



金正官強調，將以此次中東衝突為契機，從根本上調整高度依賴中東及霍爾木茲海峽的原油、石腦油進口結構。他表示，過去強調“準時制”（Just-in-Time）供應，如今則需要轉向分散來源、增加庫存、以防不測的“以備不時之需”（Just-in-Case）模式。



在具體舉措方面，政府將擴大包括美國在內的非中東地區原油進口比重。金正官表示，美國輕質原油便於與中東重質原油調和使用，在降低中東依賴的過程中，作為全球最大原油出口國的美國，其比重上升將成為必然趨勢。他同時強調，擴大對美能源進口並非單純服務於對美投資項目，而是出於供應鏈多元化的現實需要。



就石腦油供應問題，金正官指出，部分企業過去只保持一週庫存，如今已增加到一個月的儲備，各環節普遍囤積庫存，導致終端產生缺貨感。這種供應鏈上游輕微波動在下游被放大的“漣漪效應”，說明當前緊張更多源於市場預期，而非實際供給不足。只要4月份順利度過，穩定態勢將逐步顯現，若戰事緩和，供應鏈緊張局面也有望逐步緩解。



針對政府實施的石油產品限價措施，金正官評價稱，該措施是保障民生的“防護屏障”，實施一個月來已成為檢驗社會應對危機能力的“試金石”。但他同時指出，此類價格干預不符合市場經濟原則，應作為特殊情況下的最後手段，局勢穩定後應及時取消。