美關切軍購朝野版本 趙少康提匡列8100億

中評社台北4月19日電／軍購條例朝野版本分歧未解，美國不斷派人關切，藍營內部也出現不同聲音。戰鬥藍召集人趙少康19日主張在兼顧美方期待與“國會”審查職責下，“軍購案還是我的版本最好”，匡列8100億，先審3500億元，剩下的4600億元凍結，技能維護台灣利益，避免不肖商人發“國難財”，又能消除美國疑慮。



中國時報報導，趙少康表示，目前各黨版本差距明顯，民進黨提出1.25兆元，民眾黨為4000億元，國民黨則為3800億元加上彈性空間。在美國跨黨派國會議員關切與美方人士溝通下，國民黨內部也出現不同版本討論。



趙少康指出，他3月在戰鬥藍研討會提出的方案，才是兼顧內外的做法。他認為應以1.25兆元為基準，扣除“國內”採購部分後，匡列約8100億元用於對美採購，但實際執行上採分段處理。



趙少康說，首先應通過已收到美方111億美元發價書的3500億元，其餘約4600億元暫時凍結，待未來收到新的發價書後再行審查通過。他表示，此舉既未降低美方對採購金額的期待，也可維持“立法院”逐案審查的權限。



趙少康認為，若美方仍表達不滿，責任在於尚未提出發價書，而非“立法院”未放行預算。他指出，此方案已展現台灣願意編列8000億元以上對美採購的態度，美方應能理解。



趙少康並指，政治講求拿捏與技巧，需在堅守立場與對外溝通之間取得平衡，避免以對抗方式處理，才能達到各方可接受的結果。