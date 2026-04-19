紐時揭伊朗嚇阻力　專家：伊無法戰勝地理條件

中評社香港4月19日電／美國與以色列對伊朗發動戰事的理由之一，是認為一旦伊朗取得核武，將對未來可能的攻擊形成終極嚇阻。然而事實證明，伊朗其實早已擁有一項嚇阻力量，那就是“地理位置”。他們對霍爾木兹海峽掌控能力，已衝擊全球經濟、打亂美國和以色列的戰略規劃，迫使官員思考如何以軍事手段奪回該海峽的控制權。



中時網據《紐約時報》報導，霍爾木兹海峽承載全球約20%的石油供應，儘管美以聯手的軍事行動已對伊朗的領導架構、大型海軍艦艇及飛彈生產設施造成重大損害，但對伊朗掌控霍爾木兹海峽的能力影響有限。因此，即使核計劃受到限制，伊朗仍可能在這場衝突中，獲得一套維持強硬神權政權、並牽制對手的戰略模式。



曾任以色列軍事情資機構伊朗部門主管、現為美國智庫大西洋理事會（Atlantic Council）研究員的Danny Citrinowicz表示“如今所有人都知道，若未來再爆發衝突，封鎖海峽將成為伊朗的首要選項。你無法戰勝地理條件”。



由美國主導的軍事行動其中一項核心目標，已轉為重新開放在戰前暢通的霍爾木兹海峽。然而，這對美國而言是一項風險極高的任務，伊朗顯然也已注意到這一點。



俄羅斯前總統、現任安全會議副主席梅德維傑夫（Dmitri Medvedev）上週在社群媒體指出“目前不清楚華府與德黑蘭之間的停火將如何發展，但有一點可以確定，伊朗已經測試自己的‘核武’，那就是潛力無窮的霍爾木兹海峽”。



伊朗過去也曾擬封鎖霍爾木兹 飛彈與無人機成新威脅手段



伊朗過去曾試圖封鎖霍爾木兹海峽。在1980年代與伊拉克的衝突期間，伊朗曾在該海峽及波斯灣佈設水雷。然而，水雷戰風險極高。數十年後，伊朗現在已轉而運用飛彈與無人機技術，有效對商業與軍事航運構成威脅。



即便只是“可能佈設水雷”的風險，就足以讓商業航運卻步；更何況伊朗現在掌握更精準的控制手段，包括攻擊型無人機與短程飛彈。美國軍方與情報單位估計，經過數週戰事後，伊朗仍保有約40%的攻擊無人機庫存，以及超過60%的飛彈發射器，足以在未來持續對霍爾木兹海峽航運形成威脅。



伊朗對霍爾木兹海峽的控制，迫使美國總統特朗普宣布對伊朗實施海上封鎖。美方封鎖帶來的實際衝擊相當明顯。海運貿易約占伊朗經濟產出的90%，每日約3.4億美元，而近幾天這一流動幾乎陷入停滯。伊朗將這項封鎖視為戰爭行為，並揚言將予以攻擊。但迄今為止尚未付諸行動。