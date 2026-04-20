社評：美伊對峙變局下香港大有可為

香港維多利亞港（圖片來源：特區政府網站） 中評社香港4月22日電／中東局勢持續不穩，美伊衝突雙方會否展開第二輪和談未有定數。儘管伊朗早前曾短暫開放霍爾木茲海峽，但由於美國繼續對伊朗船隻實施封鎖，伊朗目前已宣布再度關閉航道。可以預見，中東局勢短期內或較難恢復至美伊開戰前的狀態，全球能源價格上升與供應鏈受阻的局面將再持續一段時間。美伊變局所塑造的新環境，固然對包括香港在內的全球多個經濟體帶來嚴峻挑戰,但我們認為，這對香港而言同時也是一個契機，地緣政治動盪與全球能源轉型的迫切性，不僅放大了香港的獨特優勢，也為香港發掘新的經濟增長點、提升國際競爭力帶來更多可能性。



第一，中東局勢的不明朗，將進一步增強香港“資金安全港”的避險功能，助力其在國際金融體系中扮演更關鍵的角色。



早在美以對伊朗開戰初期，戰火就隨著伊朗的反擊外溢至整個中東地區，多個擁有美軍基地的海灣國家都遭到伊朗打擊報復。作為重要金融樞紐的杜拜也無法倖免，包括杜拜國際機場、帆船酒店等著名地標建築皆遇襲，令其在投資者眼中的“中東安全港”形象大受折損。



而同樣作為國際資本聚集地的香港，其在資金進出自由與低稅制以外的政治穩定優勢，此刻的含金量無疑大大凸顯；再加上香港近年來積極拓展中東市場，持續深化與中東之間的金融聯繫，更進一步提升了香港對大量中東避險資金的吸引力，助力其成為近期承接從中東外逃資本的主要目的地。



美伊戰事為香港帶來的資金流紅利並非是短期的，地緣政治衝突的巨大潛在隱患，提升了穩定與安全性的考量因素，在投資者進行資產配置時的優先排序，這意味著香港將借助其 “資金安全港”的優勢，在全球金融體系中搶佔更有利的位置。而且，此輪意料之外的資金流入，也令香港未來能有更充足的底氣，重金投入支持創科等新興產業的成長，從而起到增強整體經濟韌性與多元性的積極作用。

