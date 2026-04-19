林岱樺接賴瑞隆後援會總會長　現場缺了她

賴瑞隆辦公室圖片 中評社高雄4月19日電／民進黨高雄市長參選人、“立委”賴瑞隆18日下午於林園舉辦首場地方後援會成立大會，初選時的對手綠委林岱樺更出任賴瑞隆林園後援會總會長。林岱樺表示，林園人非常團結、善良，讓下一代更好、長輩獲得照顧是她一生的志業，而她非常期待賴瑞隆當選市長後將全力建設林園。初選另位對手綠委許智傑也出席，唯獨初選排名第二的綠委邱議瑩缺席。



TVBS報道，賴瑞隆表示，林園不僅是高雄重要的工業重鎮，更是串聯高屏生活圈的關鍵門戶，過去和林岱樺及所有高雄的“立委”共同努力推動“國道”七號，以及小港林園線捷運等多項重大政策，如今高雄隊展現團結氣勢，從林園出發，象徵以產業根基為起點，打造“南方崛起，邁向國際”，經濟與宜居並進的國際城市，高雄二十多年來在歷任市長努力下，一棒接一棒推動城市轉型，自己作為關鍵的第四棒，要讓高雄從“被世界看見”邁向“世界的一員”，並讓林園的工業基礎，成為帶動城市再進化的重要起點，持續吸引國際投資、人才進駐，讓年輕人有更多的築夢機會、高齡者能安心安老。



初選後大團結！林岱樺、許智傑現身挺賴瑞隆



賴瑞隆說，自己具備“中央”與地方完整歷練，始終在為高雄及台灣打拚的崗位上，且嫻熟市政最能延續執政成果並持續創新，而基層鄉親就是最大的後盾，將與市民攜手，讓城市持續穩健前進。



林岱樺表示，林園人非常團結、善良，讓下一代更好、長輩獲得照顧是她一生的志業，而她非常期待賴瑞隆當選市長後將全力建設林園。致詞前，林岱樺亦致贈象徵“好彩頭”的菜頭予賴瑞隆，期許共同團結守住高雄。



許智傑則說，與賴瑞隆及各位“立委”共同推動“國道”七號，展現團結爭取建設的重要性。期許未來賴瑞隆擔任市長，眾人一起努力讓高雄建設更順利。