特朗普焦慮　怒吼幕僚、被排除會議內幕曝光

中評社香港4月19日電／美國與以色列對伊朗發動軍事行動後，局勢迅速升溫，伊朗一度封鎖霍爾木茲海峽，衝擊全球能源市場。儘管雙方目前進入為期兩週的停火期，中東緊張情勢仍未降溫。外媒指出，局勢發展使美國總統特朗普日益不安，不僅對幕僚情緒失控，過去一段陰影也再度浮現。



TVBS據華爾街日報報導，特朗普衝動且高風險的決策風格，過去從未在長期軍事衝突中受到考驗。不同於先前在委內瑞拉的行動成功，讓特朗普信心大增，他這次面對的是更棘手的伊朗，他們目前仍無意屈服於美國的要求。



知情人士指出，戰爭開始後，特朗普也在面對自身的恐懼。一旦下令讓部隊進入高風險戰場，勢必會有人受傷，甚至無法平安返國，這種壓力與歷任在戰爭中的美國總統沒有兩樣。



伊朗戰爭恐拖長 特朗普怒吼幕僚數小時



當伊朗3日擊落美軍戰機F-15E，2名飛行員一度失蹤後，特朗普對幕僚怒吼數小時。一名資深官員表示，飛官失蹤後，幕僚在掌握更新動態時，刻意讓特朗普暫時離開會議室，因為認為他的急躁無助於決策，只在關鍵時刻向他簡報。



曾與特朗普交談的人士表示，1979年伊朗人質危機的畫面持續縈繞在特朗普腦海，那是近代美國總統任內最重大的外交失敗之一。特朗普在今年3月也曾說“看看卡特（Jimmy Carter）當時的情況。直升機、人質事件，最後讓他輸掉選舉。真是一團糟”。



特朗普在競選期間主打終結海外戰爭，但他同時也押注能透過美國的空中與海上力量，解決困擾歷任七位總統的國安難題。然而如今停火前景不明、關鍵貿易航道已關閉數週，伊朗政權也由更強硬的新領導層取代，種種發展都可能讓這場他曾多次聲稱“僅需6週”的行動進一步拖長。



特朗普威脅伊朗“文明將毀滅” 背後用意曝光



特朗普在復活節早晨透過社群媒體發文怒斥“把該死的海峽打開，你們這些瘋子，否則就準備下地獄吧。”並在貼文中附上一段伊斯蘭祈禱文。他先前也警告伊朗未達成協議，“整個文明都將毀滅”。



官員指出，這些貼文屬於臨時起意，並非國安計劃的一部分。特朗普真正的目的是“嚇阻伊朗”，並盡快結束衝突。他希望讓自己看起來盡可能不穩定、帶有侮辱性，認為這樣或許能迫使伊朗回到談判桌。



霍爾木茲海峽遭封鎖 美國措手不及



霍爾木茲海峽一直是讓特朗普特別挫折的問題。據報導，在美國對伊朗開戰前，特朗普曾告訴幕僚，他認為伊朗政府很可能在封鎖海峽之前就會讓步，即便德黑蘭真的嘗試封鎖，美軍也有能力應對。然而，據一名與白宮保持聯繫的人士透露，部分總統顧問對油輪航運在轟炸開始後，如此迅速停擺感到措手不及。



特朗普也對海峽竟如此輕易被封鎖感到驚訝。他曾對身邊人士表示“竟然用無人機就能封鎖海峽”，流露出對這條關鍵水道如此脆弱的不滿。他在公開場合的態度也反覆不定，一方面要求盟友協助重新開放海峽，另一方面又強調美國既不需要、也不想依賴軍事援助。



保守派智庫美國企業研究院（American Enterprise Institute）資深研究員Kori Schake指出“我們正目睹令人震驚的軍事成果，卻無法轉化為勝利，而這正是特朗普決策方式的問題，缺乏對細節的關注，也缺乏整體規劃”。