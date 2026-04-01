社評：日本介入台海 玩不得玩不起！

解放軍公布日本驅逐艦通過台灣海峽畫面。（翻攝央視） 中評社香港4月21日電／4月17日，日本自衛隊“雷”號驅逐艦穿越台灣海峽，中國軍隊組織海空兵力全程跟監警戒。就在日艦穿越台海同一天，《日經亞洲》爆料日方對台當局炒作卓榮泰“私人赴日”表達不滿，隨即傳出台“駐日代表”李逸洋返台“病休”消息。這兩起事件，暴露了日本近期在台灣問題上耍心眼、玩花招、搞平衡的圖謀，需要高度警惕。



近年來，日本以軍事力量介入台灣問題、攪亂台海局勢，在不同階段體現出不同特徵。自2024年9月首艘日軍艦穿越台海以來，不到2年時間裡，日本已密集發動4次涉台軍事挑釁行動。但結合亞太區域整體局勢、美日自身政局與戰略變化的大背景，還可以具體劃分為三個階段：



首階段，日艦穿越台海是和澳大利亞、新西蘭軍艦以“聯合編隊”形式進行，這體現了拜登政府任內末期，美國以“多邊主義”作為偽裝，糾集亞太盟友介入台灣問題、圖謀“以台制華”的主要特徵。在該階段內，日本在台海扮演煽風點火、狐假虎威的扈從角色，在美印太戰略大框架下，抓住“態勢塑造”到“行動落實”前後兩頭，以促進其戰略利益。



次階段，日艦於2025年2月、6月先後“單獨”穿越台海，而這兩次行動均出現在美國政黨輪替、特朗普2.0新戰略剛推行的關鍵時段。特朗普再次上台後，要求盟友在軍事安全事務上“AA制”，亦拋棄了前任民主黨政府的結盟作法，且對華路線處於再摸索、再試探的模糊期。該階段內，日本軍事介入台海模式開始從“扈從”轉向“單幹”，對美展現“自主承擔”決心、對台則釋出“安撫”信號。



高市內閣上台後，日介入台海動作公開化，“自主性”更強烈、挑釁意味更濃烈。而民進黨當局亦考慮對衝島內“疑美論”的現實需求，試圖以日台關係突破“彌補”美台關係信任赤字，這就使得日台政軍互動的雙向性進一步提升。在目前這個階段，自衛隊“雷”號驅逐艦穿越台海，不僅通航時間在四次中最長，島內輿論也解讀為“時間選在《馬關條約》簽署周年日”，更被賦予意識形態色彩。

