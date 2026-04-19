特朗普：美國與伊朗周一在巴基斯坦二度談判

中評社香港4月19日電／美國總統特朗普在個人的社交媒道表示，美國代表正前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，將在周一時與伊朗進行第二度的談判。不過，他也在社群上不忘指責德黑蘭違反荷莫斯海峽的停火協議，再次揚言要毀滅伊朗的橋樑與電廠。



中時新聞網據美聯社報導，特朗普在“真相社群”(Truth Social)發文：“伊朗昨天在荷莫茲海峽開火了，這完全違反了我們的停火協議！其中許多子彈瞄準了一艘法國船隻和一艘英國貨輪。這可不是什麼好事，對吧？我的代表將前往巴基斯坦伊斯蘭馬巴德，他們將於明天晚上抵達那裡，並展開談判。”



特朗普還聲稱伊朗在這一戰略水道附近的行動適得其反，並補充道：“伊朗最近宣布關閉霍爾木茲海峽，這很奇怪，因為我們的封鎖已經將其關閉了。他們無意中幫了我們，而通道關閉讓他們損失慘重，每天損失5億美元！美國卻毫髮無損。”



他還補充說，航運模式因此發生了變化。 “事實上，現在很多船隻正駛往美國德州、路易斯安那州和阿拉斯加州裝載貨物，這都是伊朗伊斯蘭革命衛隊的功勞，他們總是想扮演強硬派的角色！”



特朗普表示，美國已提出他所謂的“非常公平且合理的協議”，同時發出嚴厲警告，如果談判失敗，將面臨怎樣的後果。



“我們提出的方案非常公平合理，我希望他們接受，否則美國將摧毀伊朗的每一座發電廠和每一座橋樑。我再也不當老好人了！”



“他們會迅速屈服，也會輕易屈服。如果他們不接受協議，我將榮幸地去做必須做的事，而其他總統在過去47年裡本應就對伊朗做的事。是時候結束伊朗的殺戮機器了！”



另外，特朗普所說的“很多船隻正駛往美國德州、路易斯安那州和阿拉斯加州裝載貨物”，這是美國自己的燃料航線出口端（supply side），裝載的是美國出口的天然氣、石油。所以他的這段話，是想強調美國不會因為封鎖海峽而受損，有機會賺得更多。他顯然完全沒顧及到美國的歐洲盟友與亞洲盟友，國際能源總署執行長比羅爾(Fatih Birol)就表示，歐洲只剩6個星期的航空燃料存量，全球的潤滑油也都上漲了5%。