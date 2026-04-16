張榮恭答中評　談與習總書記互動細節

中國國民黨副主席張榮恭參觀故宮留影（中評社 林艷攝） 中評社北京4月20日電（記者 林艷）本月10日“習鄭會”上，中共中央總書記習近平關心問道十年前的國共領導人會面有誰在，現場唯有中國國民黨副主席張榮恭一人舉手。張榮恭4月18日接受中評社記者訪問分享了互動幕後細節，並表示，無論在會見或接著的餐敘上，習近平始終態度溫和，語重心長，對兩岸和平、對民族復興表達了高度期許與毅力。



當日，中評社記者現場看到，習近平總書記在開場白中，提到中國國民黨主席已經時隔十年沒有來大陸訪問，並問：“上一次有誰在？”一旁的中國國民黨主席鄭麗文快速指向張榮恭，張榮恭也舉手回答：“我在，我在！”習近平看著張榮恭連連點頭說，“是，是！”



張榮恭認為，習近平的用意應是重視兩黨關係的傳承和持續，不樂見國共兩黨高層對話斷裂，才能共同推動兩岸關係和平發展。這也體現在12日中共中央台辦受權宣布的十項措施第一項“探索建立國共兩黨常態化溝通機制”，目的當然是為了兩岸和平、共同發展。



這是張榮恭第七次在小範圍中，參與習近平總書記的會面，時間地點分別是2006年追隨連戰在杭州，2013、2014、2015、2018年追隨連戰在北京，以及2016年追隨洪秀柱在北京。



張榮恭表示，時隔十年的兩黨領導人會面，是國共關係及兩岸關係的歷史性大事。這是在十年來台海局勢日趨險惡的形勢下，一次開啟和平曙光的重大舉措，反映了習近平和鄭麗文都有推動和平的意志和信心，給兩岸同胞和國際社會帶來福音，也必然受到亞太各國歡迎，除非有人別有用心，不願見到國共和解，兩岸和平。

