新“機器人”輩出！中國人形機器人產業加速跑

中評社北京4月19日電／央視網消息，4月19日上午，2026北京人形機器人半程馬拉松開賽。齊天大聖隊、雷霆閃電隊、星火燎原隊分別奪得冠軍、亞軍、季軍，三支戰隊的參賽機器人均為自主導航機器人。



上午7時30分，隨著‌發令鳴響，參賽的人形機器人間隔30秒、每次1台、依次出發。本屆比賽分自主導航和遙控操作兩個組別，按1.0和1.2系數計分。來自榮耀的齊天大聖隊、雷霆閃電隊、星火燎原隊分別奪得冠軍、亞軍、季軍。三支戰隊的參賽機器人均為自主導航機器人。



賽程設置平地、坡道、近90度直角彎等複雜地形，全面考驗機器人的計算、動態平衡、續航散熱等能力。經過激烈角逐，來自遙控組機器人“閃電”以48分19秒首個衝線，但根據賽事加權系數計分規則，最終自主導航組機器人“閃電”以50分26秒的成績奪得冠軍。根據成績來看，機器人完賽成績已超越男子半馬世界紀錄的57分20秒。



北京經濟技術開發區管委會主任王磊表示，希望通過這樣的一些賽事，能夠把一些技術、相應產品標準把它定義，進一步促進這些產品迭代，也讓社會公眾能夠對現代技術的發展有近距離的認識。



據瞭解，本次比賽的參賽隊從去年的20多支增加到超過100支。此外，還有來自國外的5支戰隊首次參賽。比賽獎項分為競速類、完賽類、單項技術類。其中單項技術獎包括最佳續航獎、最佳步態控制獎和最佳設計獎。特別值得一提的是，首次引入南海子公園生態路段，實現了人類、機器人和動物同框的圖景，成為一大看點。