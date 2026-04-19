歷時14年中國為海外中國青銅器“建檔”

中評社北京4月19日電／新華社報導，歷時14年，北京大學博雅講席教授朱鳳瀚領銜編纂的《海外藏中國青銅器集錄》（全60册）19日由上海古籍出版社首發出版。



《海外藏中國青銅器集錄》為海外中國青銅器全面“建檔”“歸册”，是首次系統調查和梳理海外藏中國青銅文物的重要學術成果，將為開展溯源及流轉歷史研究提供支撐，助力流失海外中國文物回歸。



此前，中外學者在相關著錄中收錄的海外藏中國青銅器數量大約為3000件，而《海外藏中國青銅器集錄》將這一數據擴展了數倍。朱鳳瀚介紹，此前人們對海外藏中國青銅器的關注主要集中在以容器為主的禮樂器方面，但該書收錄了近300種不同類型的青銅器，包括兵器、車馬器、工具、雜器等。



《海外藏中國青銅器集錄》編撰團隊表示，從調查情況看，海外藏中國青銅器明確記載為合法貿易、政府外交、正規出口或者合法賣出的比例較低，多數屬於非考古發掘出土後通過各種方式流失至海外。學界認為，《海外藏中國青銅器集錄》在一定程度上彌補了空白，有益於中國未來展開相關溯源及流轉歷史研究和追索談判。



《海外藏中國青銅器集錄》的編撰始於2012年，北京大學受國家文物局委托，希望摸清中國流失青銅器的家底。編撰團隊在隨後14年中尋訪全球10多個國家，調查涉及260多家機構。團隊成員克服資料分散且不成體系、收藏機構名單不全、大量器物缺少流轉信息等重重困難，實現了在這一領域的重大學術突破。