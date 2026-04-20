伊朗指美要求過分拒二輪談判　美攔扣伊朗船

美伊二輪談判無望？ 中評社香港4月20日電／據多家伊朗媒體19日報導，伊朗已為戰火重燃做好準備，拒絕參加與美國的第二輪談判。同一天，美軍在阿曼灣海域武力攔截並扣押一艘伊朗貨船，伊朗軍方指責美國公然違反停火協議，將很快回應這一海盜行徑。



19日早些時候，美國媒體援引白宮官員的話報導，美副總統萬斯將率團前往巴基斯坦首都伊斯蘭堡，參加美伊新一輪談判。美總統特朗普在社交媒體上發文稱，美國代表團20日晚將抵達伊斯蘭堡。他接受《紐約時報》採訪時表示，如果美伊達成協議，他“很可能”前往伊斯蘭堡。



新華社報導，巴基斯坦官方當天發佈通告，要求位於伊斯蘭堡“紅區”內的政府部門和機構20日實行居家辦公，所有官員及秘書處工作人員留在駐地待命。此舉被外界解讀為應對特朗普可能且突然的到訪。



只是，伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台19日援引伊朗消息人士報導，伊朗方面尚無參加下一輪伊美談判的計劃。伊朗伊斯蘭共和國通訊社報導，有關在伊斯蘭堡舉行第二輪伊美談判的消息不實。美方提出過分要求、不切實際的期望，立場不斷變化且自相矛盾，同時繼續對伊朗實施被視為違反停火協議的海上封鎖、發出威脅性言辭，迄今阻礙談判取得進展。



伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗認為重新開打的可能性高於繼續談判，已為此做好充分準備。面對特朗普當天再度威脅“我希望他們接受，因為如果他們不接受，美國將摧毀伊朗的每一個發電廠和每一座橋梁。好說話的日子結束了”，伊朗方面表示，如果戰事重新爆發，伊朗基礎設施成為攻擊目標，伊朗將徹底放棄此前在曼德海峽以及對沙特阿美公司、沙特延布重工業園區、阿聯酋富查伊拉港等地區國家能源企業和設施所保持的某些克制。



儘管美國聲稱要重返談判桌，但美軍繼續對伊朗實施海上封鎖，甚至武力攔截。美東時間19日下午，特朗普在社媒發文，稱美軍當天在阿曼灣武力攔截並控制一艘試圖突破美軍海上封鎖的伊朗貨船。美軍中央司令部隨後發佈文字聲明和視頻，稱美軍導彈驅逐艦“斯普魯恩斯”號當天攔截穿過北阿拉伯海、準備前往伊朗阿巴斯港的伊朗貨船“Touska”號，用艦炮向其機艙開火，使其失去推進動力。美海軍陸戰隊員隨後登上並控制這艘貨船。



晚些時候，伊朗武裝部隊哈塔姆安比亞中央總部發表聲明說，美國公然違反停火協議，在阿曼海海域向一艘駛往伊朗的集裝箱貨船“Touska”號開火，並派美海軍陸戰隊員登船。伊朗武裝部隊隨後發射多架無人機，打擊美艦。伊朗武裝部隊將很快對美軍這一武裝海盜行徑作出回應並報復。



另外，伊朗伊斯蘭議會議員禮薩伊·庫奇19日表示，伊朗正在起草一部關於管理霍爾木茲海峽的綜合性法律。根據該法，伊方將禁止與以色列有關的貨物和船隻通過霍爾木茲海峽。未經伊朗最高國家安全委員會許可，敵對國家船隻也不得通過該海峽。曾對伊朗造成損失的國家，在支付賠償前，其船隻也不得通過該海峽。伊朗伊斯蘭議會國家安全和外交政策委員會主席易蔔拉欣·阿齊茲表示，美國必須接受霍爾木茲海峽新秩序。



總部位於英國的海事分析公司溫沃德19日發佈報告說，過去36小時內，35艘船隻在駛出霍爾木茲海峽途中掉頭折返。