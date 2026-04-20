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內塔尼亞胡：對伊戰事未結束 隨時有新情況
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2026-04-20 08:45:56
中評社香港4月20日電／以色列媒體19日報導，以色列總理內塔尼亞胡當天稱，以色列和美國對伊朗的軍事行動“尚未結束”，隨時可能出現“新情況”。
以色列第12頻道電視台報導，內塔尼亞胡在耶路撒冷與到訪的阿根廷總統米萊共同發表講話時說，“我們正在與伊朗交戰……我們已經取得了巨大的成就，但戰爭尚未結束”，美以將“實現我們的目標”。
新華社援引報導，內塔尼亞胡補充說：“任何時候都可能給我們帶來新的情況。”
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