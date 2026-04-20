美國槍擊事件奪8童命　槍手是其中7人父親

中評社香港4月20日電／美國路易斯安那州19日清晨發生大規模槍擊事件，釀成8名孩童身亡、2名成年女性重傷，令人震驚的是槍手竟是當中7名遇害孩童的父親。



綜合路透、CNN、美聯社報導，這起槍擊案發生於當地時間19日清早6時左右，男性槍手先在路易斯安那州第3大城希夫波特（Shreveport）西達葛羅夫（Cedar Grove）社區一處民宅槍擊一名女子，接著轉往幾街區外另一棟民宅大開殺戒，7名孩童在屋內遭槍殺，第8名孩童在從後門逃跑的過程中遇害。槍手逃離犯案現場時劫走了一部車，警方一路追緝至隔壁行政區，並在追捕過程中將槍手擊斃。



《中時新聞網》援引報導，這起大規模槍擊釀成至少10人中彈，當中8人死亡，8名死者為1至12歲的孩童，另有2名成年女子重傷，還有1名青少年在攻擊中受傷，所幸傷勢不危及性命。



警方公布槍手身分為埃爾金斯，他是當中7名遇害孩童的父親，2名傷者中，其中一人為孩童母親，她的“傷勢非常嚴重”，另一名女子有生命危險。



希夫波特警察局發言人波德隆表示，警方仍在釐清槍手的犯案動機，目前判斷這是一起家庭暴力事件，他描述犯案現場“相當駭人”。據現場畫面，民宅的白色木門上至少被3發子彈打穿，門上血跡斑斑。



這起槍擊案是2024年1月以來美國傷亡最慘重的大規模槍擊事件。根據非營利研究組織“槍枝暴力檔案”定義，大規模槍擊的定義是在不包含槍手的情況下，槍擊釀成至少4人傷亡。美國2025年一共發生407起大規模槍擊案，今年以來已發生119起，造成117人死亡，死者包含79名孩童，另有458人受傷。