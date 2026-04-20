警惕日本強化情報能力建設

日本航空自衛隊裝備的電子偵察機。 中評社北京4月20日電／近期，日本加快情報體系改革步伐，自衛隊和政府層面都在整合併新組建專門的情報力量。此舉被普遍視為戰後日本安全體制的一次關鍵重構，其未來走向與地緣影響值得國際社會高度警惕。



突出“信息作戰”權重



整合情報力量、強化信息作戰能力，成為日本自衛隊此輪調整的重點。



3月25日，日本海上自衛隊新組建的“情報作戰集團”在日本防衛省舉行成立儀式。該集團約3200人，由海上自衛隊下轄的承擔情報、網絡、通信及海洋觀測任務的4支部隊整合而成。海上幕僚長（參謀長）齋藤聰表示，此舉旨在統一指揮原本分散的相關部隊，強化對網絡、太空、電磁及認知領域多源信息的處理能力，作為海上自衛隊C4ISR系統的核心，支撐快速決策，並深化與美軍信息部隊的協同。



3月29日，日本陸上自衛隊正式成立“情報作戰隊”，並在東京朝霞駐地舉行授旗儀式。陸上幕僚長荒井正芳在新聞發布會上表示，這支編制約80人的新部隊直接隸屬陸上總隊，整合此前分散在各部隊的信息分析、輿論監測與情報搜集職能，專職負責信息作戰、網絡攻防與電子對抗。



評論認為，上述調整表面是強化情報能力，實則標誌著自衛隊開始著手建立統一的信息作戰力量與指揮體系，更釋放出清晰信號：日本防務戰略乃至安全保障戰略的重心，正從傳統的物理空間持續向信息空間延伸。日本防衛省曾多次聲稱，信息作戰是現代戰爭中“不流血的主戰場”，它不是單純的情報保障或被動的虛假信息應對，而是通過主動信息操控，影響社會心理、政治決策乃至系統性博弈。



日本自衛隊上述認識及轉型動態，與近年來北約各國強調的“混合戰爭”概念一致，其所針對的並非傳統武裝衝突，而是包括輿論引導、敘事塑造、信息解釋等在內的“灰色地帶”競爭。這是日本政府近年來安全觀念持續轉向進攻性的鮮明體現，預示著日本的安保及防務戰略將不斷從“自然邊界攻防”向“塑造認知環境”延伸，更加注重遮蔽美化其歷史罪行，淡化、推卸乃至否定戰爭責任，在思想意識領域適配和服務於“再軍事化”進程。

