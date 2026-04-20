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以國防部：近一年194名士兵因軍事行動死亡
http://www.CRNTT.com   2026-04-20 10:09:35
　　中評社北京4月20日電／當地時間4月19日，以色列國防部發布報告稱，自2025年4月30日陣亡將士紀念日以來，以色列國防軍共有147名士兵在軍事行動中陣亡，另有47名在軍事行動中受傷的士兵隨後因傷重不治身亡。

　　來源：央視新聞客戶端

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