渣打：人民幣全球支付佔比被低估

吳雅思表示，金融系統呈多極分化，以人民幣作為跨境貿易支付的替代貨幣，也是合理選擇。（大公報） 中評社香港4月20日電／人民幣國際化正穩步向前推進，據渣打估算，如綜合計算幾個主要支付系統的使用情況，人民幣在全球支付貨幣的佔比約為7%，應該足以躋身全球第三大使用貨幣。



大公報報導，渣打中國開放及人民幣國際化團隊主管吳雅思表示，見到人民幣資金的跨境流動有所增加，惟SWIFT（環球銀行金融電信協會）的數據未能反映全貌。如果再加上人民幣跨境支付系統（CIPS），以及中國現代化支付系統（CNAPS）的使用數據，人民幣佔全球使用的比率約為7%。截至今年2月，SWIFT指人民幣的支付佔比為2.74%，是全球第六大支付貨幣。



在今年第一季，CIPS的交易量錄得強勁增幅，3月份的日均交易規模較上月飆升約48%。對於是否與近期中東地緣政治風險攀升有直接關係，吳雅思說，現時要作評估是“言之尚早”，不過，對銀行客戶而言，人民幣可為市場提供更多的風險管理工具；在金融系統日趨多極化的情況下，她認為人民幣也是好自然、好合理的貨幣選擇。



渣打月初發布首份以大型企業為訪問對象的人民幣國際化報告。報告指出，越來越多國際企業已在跨境貿易、採購及供應鏈等方面廣泛使用人民幣。吳雅思續說，香港金管局去年10月推出的“人民幣業務資金安排”，總額度達到2000億元人民幣，佔整體離岸人民幣存款約十分之一，規模相當大，加上息口是根據在岸市場Shibor計算，利率偏向穩定，成本也較離岸人民幣低，對有意使用人民幣的企業而言，也提供較大信心和透明度。



離岸市場上的人民幣流動性得到明顯改善之後，如要進一步促進人民幣的使用，吳雅思認為要增加人民幣相關的投資產品和對沖風險工具，例如中國國債期貨（CGB Futures）等。另一個有待解決的層面，是要建立比較健全的二手債券市場，重點之一，是設法促進債券二手市場的流通量。