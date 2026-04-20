香港貿發局：助內企出海　港經濟注新動力

中評社香港4月20日電／大公報報導，香港貿易發展局日前正式啟動“出海全球通”（Go Global Support Programme）平台，旨在利用香港世界級的專業服務優勢，為內地企業架起通往全球的橋樑。貿發局主席馬時亨在電台節目中強調，內企出海時最需要會計、稅務等專業服務，香港能發揮超級聯繫人角色，協助內企之餘亦有助推動本港經濟。



馬時亨表示，內地近20多年的改變很大，高鐵發展位居全球首位、電動車發展亦超越美國，認為未來十數年均屬“出海”時期，將會帶來無限商機，而社會各界也要迎接這個新浪潮，思考如何配合內地企業，發揮本港優勢。例如中國500強企業在決定利用香港平台出海後，不僅在港租用寫字樓、招聘本地人才，更深度對接了香港的會計與稅務專業服務。香港在這個過程中能發揮超級聯繫人、超級增值人角色，為香港經濟注入了新的增長動力。



此外，面對當前中東局勢的不確定性，馬時亨表示，中東佔整體貿易總額比例較少，所以影響有限，而且香港應該轉危為機，將現時局勢視為機遇，吸引更多資金、人才來港，鞏固金融中心地位。不過，他強調油價高企將令物流成本增加，香港中小企應審慎計算相關成本，貿發局雖能協助“開源”，但“節流”仍要企業自己負責。



馬時亨更透露，若將來香港與中亞國家貿易更加緊密，或會於更多地方設辦事處，惟在有限資源下，只會戰略性地增加，故此貿發局可考慮在非洲設辦事處，而他又認為本港與美國的生意減少，可投放更多資源在南美，以開拓當地市場。