施羅德投資﹕資金湧港　財管市場看俏

施羅德投資集團行政總裁奧睿誠。(大公報) 中評社香港4月20日電／香港的財富管理業務近年發展迅速，也為業界帶來發展機遇。施羅德投資集團行政總裁奧睿誠（Richard Oldfield）接受記者訪問時說，幾乎所有資產管理公司都希望在亞洲拓展業務，而施羅德投資在香港已有55年歷史，擁有良好基礎。集團會繼續投放資源，在香港以至亞洲區重點發展財富管理業務。



大公報報導，施羅德投資是一家環球資產管理機構，專注為客戶提供主動型資產管理、財富管理及投資解決方案服務。截至2025年底，集團旗下管理的資產總值（AUM）達8237億英鎊（約8.73萬億港元）。



奧睿誠上周來港出席“滙豐全球投資峰會2026”。他坦言對亞洲區（包括香港）的財富管理發展前景感樂觀。香港走出新冠疫情的困擾之後，其財富管理業務再度發力，他認為得益於三項因素，包括資金由海外回流香港；來自中國內地的資金繼續進入香港，這也印證香港作為連接內地與環球市場的“超級聯繫人”角色；以及特區政府與金融監管機構攜手推出新措施，吸引家族辦公室和投資移民等落戶香港。



奧睿誠於2024年獲任命為施羅德投資集團行政總裁。回顧集團在過去逾220年的發展歷程，在資產管理市場之中，他說增長最快的領域是財富管理，部分原因是由於集團持續創新，並專注貼近客戶的需求。以AUM來衡量，他說亞洲區是近年增長最快的市場，2026年第一季的增長尤其強勁；即使3月爆發美以伊戰事，亞洲區表現也優於其他市場。



港辦公室亞洲最大 續增人手



奧睿誠表示，集團在亞太區設有多個辦公室，例如新加坡、東京、澳洲等地，區內職員人數超過900人，而香港辦公室在亞太區屬於最大規模。“施羅德投資對亞洲市場的前景十分樂觀，我們會繼續投資。除了在香港，也會在區內持續增聘人手。”



香港有望於2030年之前，成為全球最大型的跨境財富管理樞紐。在集團已於香港營運逾半世紀的基礎上，他說施羅德投資聚焦財富管理業務，現時已有團隊專注為家族辦公室、私人銀行和財富中介提供服務。“對施羅德投資而言，這是一個難得的機遇；如果有需要，我們一定會增加投放資源。”