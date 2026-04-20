香港科大兩深海科學計劃獲聯合國認證

青年科學家與學生參加MOCSI計劃的聯合科考航次，收集樣本和接受能力提升培訓。（大公報） 中評社香港4月20日電／氣候變化為全球帶來挑戰，本港大學及科研機構積極參與，獲國際認可。香港科技大學昨日（19日）宣布，科大兩項國際深海大科學計劃，包括“甲烷滲漏對全球氣候的影響（CliMetS）”及“深海冷泉界面之謎（MOCSI）”獲得聯合國教科文組織正式批准，將分別透過研究海底甲烷滲漏及深海生態，協助填補國際氣候研究空白，並加強全球合作，共同應對未來氣候挑戰。



冀推動全球合作應對氣候挑戰



大公報報導，兩項計劃由科大與南方海洋科學與工程廣東省實驗室（廣州）共同發起。科大表示，兩項計劃已分別獲納入“聯合國海洋科學促進可持續發展十年（2021－2030）”（海洋十年）及“聯合國科學促進可持續發展國際十年（2024－2033）”（科學十年）兩大合作框架，展現科大在海洋科學探索領域的貢獻。



其中，CliMetS計劃研究海底甲烷滲漏對全球氣候的影響，致力於建立全球甲烷滲漏排放的觀測與測繪網絡，構建全球甲烷滲漏情況的綜合數據庫。計劃匯聚全球53個國家、138所科研機構逾220名研究人員，以對各海域的主要甲烷滲漏區域展開長期監測。科大表示，計劃將利用取得的數據改進氣候預測模型，推演全球暖化情況及氣候臨界點，協助未來氣候政策制定與治理。



MOCSI計劃研究西北太平洋、南太平洋、西印度洋和大西洋的冷泉生態系統，探索生物如何適應極端冷泉環境，及其基因及種群連通性。計劃致力結合跨學科技術，發掘潛在生物資源，揭示生物地球化學循環機制。



未來一年，兩項計劃將共同組織印度洋國際科考航次，合作實地勘探海底甲烷滲漏、收集數據，並舉辦北美洲研討會，匯聚當地持份者共同制定科研議程，以推進當地甲烷滲漏研究。此外，聯合國教科文組織將於今年7月16日，在科學十年大會期間舉辦專題會議，推動兩項計劃的國際合作。