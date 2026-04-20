藍色起源發射任務受挫　搭載衛星未入預定軌道

中評社香港4月20日電／美國藍色起源公司19日發射一枚搭載了美國AST太空移動公司通信衛星的翻新“新格倫”重型運載火箭。雖然火箭第一級箭體成功在海上回收，但火箭第二級未能將衛星送入預定軌道，預計衛星將脫軌墜落。



美國東部時間19日早晨，“新格倫”從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地發射升空。火箭一二級成功分離。火箭第一級按計劃降落在大西洋的回收船上。搭載AST太空移動公司“藍鳥”7號衛星的火箭第二級繼續飛向預定軌道。



新華社報導，AST太空移動公司發佈消息說，此次任務中，火箭第二級將“藍鳥”7號衛星送入了低於預期的軌道。儘管衛星成功與火箭第二級分離並啟動運行，但由於軌道高度過低，無法依靠其自身推進系統維持正常在軌運行，預計將脫軌墜落。衛星相關損失預計由保險覆蓋。



“藍鳥”7號是AST太空移動公司計劃部署的第八顆低地球軌道手機直連衛星，是其構建天基蜂窩寬帶網絡的重要組成部分。該公司計劃今年平均每一兩個月實施一次發射，目標是到年底前實現約45顆衛星在軌部署。



此次任務是“新格倫”火箭第三次發射，也是藍色起源公司首次使用翻新的火箭第一級。不過據藍色起源介紹，本次使用的火箭第一級更換了全部7台發動機，此前任務使用過的舊發動機將在後續飛行任務中使用。