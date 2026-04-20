港大研發“神器”防AI代做功課

港大團隊研發AI教育工具SuperTA，協助教師分析並改良對學生的評估方式，減少學生以AI應付課業的情況。(大公報) 中評社香港4月20日電／隨著人工智能工具的發展，越來越多學生緊跟時代，早早接觸人工智能，卻為教育界帶來新的難題：學生會否過於依賴AI，放棄思考？傳統的評估學生方式只靠寫文、完成習題等方式，許多學生轉而用AI生成答案，教師群體應如何應對？香港大學團隊最新研發的教師用免費AI教育工具SuperTA，協助教師“轉換思維”，分析並改良對學生的評估方式，以提升其應對AI的韌性，減少學生以AI應付課業的情況。



大公報報導，港大教育學院及教與學創新中心教授陳嘉玉表示，AI正帶來學術誠信的問題，有學生僅僅做少量思考，便交給AI生成結果，不僅在監管上屬於灰色地帶，更引起學生將思考權讓道於AI工具的擔心。不過，她指出，AI發展並融入教育界屬於大趨勢，許多政府與學校正推進“人機合一”的概念，致力於用人工智能輔助的同時，保留學生的思考、判斷和創新能力。



陳嘉玉指出，實現人機合一主要分為兩個路徑，其一是改變學生的學習方式，即“TACO”，先思考（Think），後向AI提問（Ask），再驗證AI是否正確、自己是否學會（Check），最後轉化為自己的知識（Own）；而對於教師來講，最重要的則是重新設計對學生的評估方式。她直言：“AI生成內容已經越來越難以辨認，由教師自己，或開發工具判斷內容是否為AI並不現實。老師需要轉換思維方式，如果一份功課，只需要人工智能按一個鍵即可生成課業、取得高分，那就是評估方式設計有問題，是老師的問題。”她依循第二個路徑，開發了SuperTA工具，教師可通過該工具，檢驗目前使用的評估方式受到AI影響的嚴重程度，並優化出更好的評估方案。



寫現場報告代替提交文章



通過此AI工具，教師可提供課程的教學背景、希望學生達成的學習成果、評估耗時和目的，以及現用的評估方案描述等信息，AI會通過使用“9綜合評核框架”分析該評估方案是否容易被學生使用人工智能生成課業干擾。AI其後會分析該評估標準下，對於學生提交的內容的個人化、自我反思等多方面要求，為學生提交AI生成課業、影響評估結果的可能性評分。最後AI會給出建議，例如用現場報告代替提交文章、要求學生寫總結反思等，改良現有的評估方式。教師亦可以設置該評估是否允許使用AI，以及允許使用AI的程度等，協助學生可在完成課業的同時，提升學生的人工智能素養，確保AI輔助學生，而非取代。



談及開發此AI工具的原因，陳嘉玉表示，自己數年前已經出書探討相關評估框架，惟她認為“與其只是文章不如做成教師可直接使用的AI工具”，於是推動這一成果轉化。據悉，港大是GenAI高等教育研究領域論文引用次數最多的院校，陳嘉玉教授更躋身“共同被引用次數最多作者”及“直接引用次數最多作者”兩大排行榜全球首位。陳嘉玉形容，目前香港人工智能教育發展程度首屈一指，並能推動國際討論。



可幫助設計課程活動



除此功能外，SuperTA平台亦提供AI幫助設計課程活動，和AI生成練習題兩大功能。陳嘉玉表示，SuperTA的練習題生成準確率高於其他AI工具，可大幅減少教師的相關工作時長。平台目前已在至少約三間大學、六七間中學試用，未來亦將不斷更新功能，深度融入TACO框架和其他研究成果。平台已經上線，可瀏覽https://mysuperta.com/試用。