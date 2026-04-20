富權：從蘇林訪華看台灣將更難加入CPTPP

中評社香港4月20日電／澳門新華澳報18日發表富權文章：從蘇林訪華看台灣地區將更難加入“CPTPP”。以下為文章內容。



蘇林於二零二六年四月十四日至十七日對中國進行的國事訪問，是其當選越南國家主席後的首次出訪，也是他以越共中央總書記、國家主席“雙重身份”的首次訪華，具有鞏固中越傳統友誼、深化戰略互信、推動命運共同體建設的重大意義。蘇林在訪華期間，再次以最高規格、最明確的措辭重申堅定奉行一個中國政策，並寫入《中越聯合聲明》，政治分量極重。他在與習近平主席會談時明確表示，越方堅定奉行一個中國政策，承認世界上衹有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。堅決反對任何形式的“台獨”分裂活動，堅定支持中國實現國家統一。在四月十七日發表的《中越聯合聲明》中，越方再次書面確認，越方重申堅定奉行一個中國政策，支持兩岸關係和平發展和中國統一大業，堅決反對任何形式的“台獨”分裂活動，不同台灣發展官方關係和官方往來。這顯示，越南已經從“支持一個中國”升級為“堅決反對『台獨』、支持中國統一”，態度更強硬、更完整，並承諾在聯合國、東盟、亞太等所有國際場合全程力挺中方立場。



這讓力爭在今年內推動跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）成立台灣地區入會工作小組的台灣當局，遭受迎頭一棒。實際上，台灣當局“外交”系統原先研判，台商在越南有不少投資，因此今年由越南輪值擔任“CPTPP”主席國未必對台灣當局不利。然而，蘇林在訪問中國期間重申一個中國原則，並升級為“堅決反對『台獨』”，強調“台灣是中國領土不可分割的一部分”，使得台灣當局希望“CPTPP”能夠在今年內成立台灣地區入會工作小組“凍過水”。



按此邏輯推理，在未來幾年來輪值擔任“CPTPP”主席國的文萊（二零二七年）、馬來西亞（二零二八年）、智利（二零二九年）、秘魯（二零三零年），由於都是堅定地奉行一個中國原則，因而“CPTPP”都不可能會為台灣地區加入而成立工作小組。因此，昨日台灣當局就哀嘆，明年起至二零三一年由英國輪值主席國前，對台灣當局“都非常不利”。



太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）是一項高標準的多邊自由貿易與經濟一體化協定，核心是通過統一規則推動成員間貿易投資自由化，連接亞太與歐洲地區的經貿合作網路。其前身為跨太平洋夥伴關係協定（TPP），二零一七年美國退出後，剩餘十一個成員國重啟談判，二零一八年三月在智利簽署“ CPTPP”協定，同年十二月三十日正式生效；二零二四年十二月英國正式入盟，使成員國增至十二個，成為首個加入的歐洲國家。其有現成員國包括澳大利亞、文萊、加拿大、智利、日本、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、秘魯、新加坡、英國、越南，覆蓋人口約五點八億，經濟總量占全球百分之十四點四（約十五點八萬億美元），是全球第四大自由貿易區。其核心宗旨與規則是，以促進成員間貿易便利化、強化經濟聯繫為目標，逐步消除貿易壁壘，最終實現百分之九十九的貨物零關稅；同時涵蓋高標準規則，包括公平競爭、知識產權保護、勞工與環境標準、中小企業支持等“邊境後”議題，設立獨立仲裁庭保障規則落地。作為應對貿易保護主義的重要機制，其影響力持續擴大，目前柬埔寨、歐盟、韓國等已表達加入意願或提交申請。中國於二零二一年九月正式申請加入，測算顯示中國加入將拉動全球實際 GDP 增長零點二個百分點、貿易額增長百分之二點八，實現互利共贏。

