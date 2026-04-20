新華澳報：蕭敬嚴退選是“退一步進兩步”？

中評社香港4月20日電／澳門新華澳報20日發表富權文章：蕭敬嚴退選是“退一步進兩步”？以下為文章內容。



蕭敬嚴於四月十七日以“希望回歸平靜”為由，宣佈退出中國國民黨新北市議員第十一選區（汐萬金）提名，放棄年底市議員選舉，而且未提及或以無黨籍身份參選的相關規劃，並明確表示不會退黨。



蕭敬嚴宣布退選，並非是單純的個人決定，而是在國民黨內部的多重壓力下，為避免黨內進一步分裂而做出的妥協。事件的根源是蕭敬嚴在二零二五年“大罷免”期間，頻繁上綠營政論節目，並公開批評、抨擊黨內同志（如徐巧芯、葉元之）及前黨主席朱立倫。此舉引發黨內強烈反彈，被視為傷害同志、違反黨紀。因此，國民黨考紀會於二零二六年四月十三日正式裁定對他處以停權一年的處分。根據黨章規定，停權期間將喪失參選及被提名的資格。



儘管蕭敬嚴已被停權，但國民黨新北市黨部以其仍有二十天申訴期為由，將其列入初選民調名單。結果，蕭敬嚴在民調中意外勝出。這個結果引爆了黨內更大的爭議，許多黨員認為，讓一個已被停權的人勝出，嚴重破壞了黨紀的嚴肅性。而且輿論普遍質疑，此結果是綠營支持者刻意“灌票”給蕭敬嚴，意圖扶持一個親綠人選，以削弱國民黨在該選區的戰力。



初選結果公布後，國民黨內形成了強大的反對聲浪。以“立委”徐巧芯、羅智強為首的黨籍公職人員公開表達不滿。關鍵的轉折點是，共有二十三位國民黨“立委”公開力挺初選第二名的何元楷，形成與中央黨部對立的態勢。這股來自“立法院”黨團的集體壓力，讓國民黨高層難以承受，若強行提名蕭敬嚴，無異等於是“向黨團宣戰”。



在巨大的政治壓力下，蕭敬嚴於四月十七日宣布退選。他在公開聲明中表示，退選是為了“讓一切回歸平靜”和“守護選風”。他提到，自己可以忍受攻擊，但無法忍受身邊堅持理念的人士因他而受傷害，因此決定退出，避免黨的選情因他而失控。這番話被外界解讀為在政治絞殺中，為保留最後體面而做出的策略性退讓。



蕭敬嚴的退選，最直接的效果是避免了國民黨的全面內耗。若中央黨部強行提名蕭敬嚴，勢必引發黨團多數“立委”的強烈反彈，甚至可能導致黨內公開決裂，讓選戰還沒開始就先潰不成軍。他的退讓，為國民黨保留了最後的體面與團結的可能。因此，退選讓國民黨高層得以從這場風暴中抽身，將焦點轉回選務本身。新北市黨部提名小組現在可以重新評估，是由初選第二名的何元楷遞補，或是重新辦理初選，以制定出最有利於選戰的策略，而非繼續深陷於資格爭議的泥沼中。



總體而言，蕭敬嚴退選是一場“必要的損失”。它雖然暴露了國民黨深層的結構性問題，但也成功阻止了一場可能摧毀選情的黨內內戰。國民黨能否將這次事件的負面影響降到最低，關鍵在於後續能否展現出改革決心，修補制度漏洞，並有效整合黨內分歧。



根據目前的最新資訊，蕭敬嚴退選後的遞補人選尚未最終定案。雖然直覺上會認為由初選民調第二名遞補，但國民黨新北市黨部強調黨內並沒有“自動遞補”的條例，因此必須經過提名審查小組開會討論後才能決定。目前外界與黨內目光都聚焦在初選民調第二名的何元楷身上，他也在蕭敬嚴退選後迅速表態，表示已準備好為國民黨贏下汐止、金山、萬里這個關鍵席次。此外，他也獲得部分黨內“立委”的力挺，被視為順理成章的接替者。但黨部仍需評估蕭敬嚴的支持者是否會流向何元楷，以及地方派系的整合情況。

