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比亞迪爭取加入歐洲汽車製造商協會
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2026-04-20 11:52:04
中評社香港4月20日電／外電報導，歐洲汽車製造商協會發言人證實，比亞迪（01211.HK）已申請加入該協會。如果申請成功，比亞迪將成為首間加入協會的中國汽車製造商，這將令使比亞迪在該地區擁有發言權。
該協會為歐洲汽車遊說組織，目前擁有17個成員，當中大部分來自歐洲，但亦包括一些來自歐洲以外的公司，例如福特汽車（F.US）及本田汽車（7267.JP）。
據悉，該協會部分現有成員反對比亞迪加入。協會發言人表示，成為會員通常需要在歐洲進行更長時間的生產，並與協會建立“有效的合作關係”。
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