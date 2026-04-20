德國漢諾威工業博覽會聚焦AI與機器人技術

中評社香港4月20日電／2026年德國漢諾威工業博覽會19日晚舉行開幕式。今年展會主題為“以技術洞見產業未來”，聚焦工業人工智能（AI）、機器人技術等前沿領域。



本屆展會20日至24日在漢諾威會展中心舉辦，共吸引來自50多個國家和地區的約2900家參展商。中國參展商約700家，僅次於東道主德國。據主辦方德意志會展公司介紹，本屆展會重點關注人工智能為全球工業生產帶來的變革，工業機器人和人形機器人也將成為核心展示內容。除自動化與數字化等傳統領域外，展會還聚焦能源基礎設施、氫能技術等。



新華社報導，德國總理默茨在開幕式上致辭表示，人工智能正深刻改變經濟運行方式，特別是在工業領域具有巨大應用潛力，將有助於提高生產率、優化資源配置並降低成本，從而增強工業競爭力。德國應抓住人工智能發展機遇，為創造更多工業價值和高質量就業崗位提供支撐。



巴西是今年展會主賓國。巴西總統盧拉在致辭中說，巴西正推進新工業化進程，以可再生能源為代表的綠色經濟以及工業4.0為發展重點，並持續融入全球價值鏈。他指出，加強人工智能等領域國際合作和擴大貿易投資將為各方創造更多發展機遇。



漢諾威工業博覽會創立於1947年，現已成為全球最具影響力的工業技術展會之一。