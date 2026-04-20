香港第六批引進企業今公布　涉生科AI金融

中評社香港4月20日電／引進重點企業辦公室將於今日公布第六批重點企業名單。財政司司長陳茂波昨日在網誌中透露，新一批企業涵蓋生命健康科技、低空經濟、人工智能（AI）、新能源材料、跨境金融基建及金融科技等前沿領域，當中包括多家市值達千億元的全球領先企業。



大公報報導，陳茂波透露，這些企業將在香港設立研發中心、財資中心及地區總部，進一步鞏固香港作為連接內地與全球市場的重要樞紐角色。



簽署儀式將於今日下午在政府總部舉行。陳茂波、財政司副司長黃偉綸、創新科技及工業局局長孫東、運輸及物流局局長陳美寶及入境處處長郭俊峯等官員將出席見證。據悉，今批名單海外企業佔比相當可觀，涵蓋引進辦專注的五大產業範疇，人工智能與數據科學、生命健康科技、先進製造及新能源科技、金融科技，及文創科技。



兩間星洲金融科企傳在列



據瞭解，兩家金融科技企業，尋匯SUNRATE及Cobo為今批重點企業之一。尋匯SUNRATE於2016年成立，總部位於新加坡，主要提供數字化全球支付及財資管理解決方案；Cobo則於2017年成立，總部同設於新加坡，主要提供數字資產託管及錢包基礎設施服務，近年亦與圓幣科技合作推動港元穩定幣HKDR應用。



陳茂波在網誌中強調，今批企業中的生命健康科技企業屬全球領先，將在港開展臨床研究，有望進一步鞏固香港在國際醫療研發領域的地位。另有多家企業將在港設立研發中心、財資中心及區域總部，讓本地創科生態更趨蓬勃。



前五批企業已投資225億



他同時回顧引進辦的整體成果。引進辦此前已成功引進逾100間重點企業，累計實際投資達225億元，較預期高出三成以上，創造逾8000個高增值職位。



其中52間已上市，16間籌備上市；89間已設立或正建立研發中心；76間已在港設立全球或地區總部。截至今年3月，重點企業使用的商業及工業樓面面積達260萬方呎，按年增長四成，反映其研發、生產及營運活動持續擴張。



陳茂波指，大部分落戶企業已與本地大學、科研機構及企業展開合作，促進產學研緊密協作。例如有智能駕駛企業以香港為國際研發中心，完成跨區自動駕駛測試；有智慧物流企業將技術應用於香港國際貨櫃碼頭及空運貨站；多家企業已在北部都會區港深創新及科技園設立研發中心、實驗室及中試線，為先進製造布局，助力“香港製造”注入高增值內涵。



展望未來，陳茂波表示，特區政府將繼續全力全速引進更多優質企業，以更精準的政策配套支持其在港發展，推動創新鏈、產業鏈與資金鏈深度結合。



通過引進境外企業與加強培育本地初創雙軌並行，香港將加快構建更多元、更具韌性及國際競爭力的產業結構，為經濟注入持續新動能。



貿發局：助內企出海 港經濟注新動力



香港貿易發展局日前正式啟動“出海全球通”（Go Global Support Programme）平台，旨在利用香港世界級的專業服務優勢，為內地企業架起通往全球的橋樑。貿發局主席馬時亨在電台節目中強調，內企出海時最需要會計、稅務等專業服務，香港能發揮超級聯繫人角色，協助內企之餘亦有助推動本港經濟。



馬時亨表示，內地近20多年的改變很大，高鐵發展位居全球首位、電動車發展亦超越美國，認為未來十數年均屬“出海”時期，將會帶來無限商機，而社會各界也要迎接這個新浪潮，思考如何配合內地企業，發揮本港優勢。例如中國500強企業在決定利用香港平台出海後，不僅在港租用寫字樓、招聘本地人才，更深度對接了香港的會計與稅務專業服務。香港在這個過程中能發揮超級聯繫人、超級增值人角色，為香港經濟注入了新的增長動力。



此外，面對當前中東局勢的不確定性，馬時亨表示，中東佔整體貿易總額比例較少，所以影響有限，而且香港應該轉危為機，將現時局勢視為機遇，吸引更多資金、人才來港，鞏固金融中心地位。不過，他強調油價高企將令物流成本增加，香港中小企應審慎計算相關成本，貿發局雖能協助“開源”，但“節流”仍要企業自己負責。



馬時亨更透露，若將來香港與中亞國家貿易更加緊密，或會於更多地方設辦事處，惟在有限資源下，只會戰略性地增加，故此貿發局可考慮在非洲設辦事處，而他又認為本港與美國的生意減少，可投放更多資源在南美，以開拓當地市場。