香園圍口岸研試行“合作查驗、一次放行”

中評社香港4月20日電／新皇崗口岸的聯檢大樓主體結構建設已基本完成。保安局局長鄧炳強昨日表示，新皇崗口岸早日開通是港深兩地的共同願望，會根據工程進度決定開通日期。他還透露，新皇崗口岸將採用“合作查驗、一次放行”模式，過關時間有望大幅縮減至5分鐘；蓮塘／香園圍口岸也有希望以先導計劃的形式嘗試“合作查驗、一次放行”。



大公報報導，鄧炳強昨日還與立法會議員和旅遊業議會代表到蓮麻坑邊境禁區和沙頭角考察，講解開放邊境禁區的旅遊規劃，聽取業界對開放路段和放寬禁區證申請的意見。



沙頭角口岸將採“合作查驗”



保安局局長鄧炳強昨日在一個電視節目中表示，新皇崗口岸會在本屆政府任期內啟用，相信港深雙方都會盡力、盡快開通新皇崗口岸，沒有一個同事會“嘆慢板”。盡快開通新皇崗口岸是雙方的共同願望，但具體的日期則要取決於工程進度。他表示，現在新皇崗口岸的大樓結構已經基本完成，正在進行裝修和關口設施的配置工作。



鄧炳強指出，新皇崗口岸將採用“合作查驗、一次放行”模式通關，市民屆時出示一次身份證明文件，便可完成出入境手續，過關時間更可以由原先的30分鐘，大幅縮短至幾分鐘內完成。除了新皇崗口岸，正在進行重建工程的沙頭角口岸，建成後也會採用“合作查驗、一次放行”模式。



他補充，“合作查驗、一次放行”模式需要相應的空間以完成通關流程，如果要在一些已經建成的口岸，例如羅湖口岸實施，相信比較困難。而政府正在與內地共同研究蓮塘／香園圍口岸是否有足夠空間和配套實施“合作查驗、一次放行”，可能會以先導計劃的形式推進。



帶隊考察蓮麻坑邊境禁區路段



鄧炳強昨日早上還帶領立法會議員和旅遊業議會代表到蓮麻坑邊境禁區路段考察，講解巡邏路段情況，聽取業界對開放路段和放寬禁區證申請的意見。鄧炳強之後帶領考察團成員到保安局為開放沙頭角邊境禁區旅遊規劃的景點考察，順便試行來往中英街的“智能通道”，感受沙頭角的發展。



鄧炳強在社交媒體帖文表示，“北區龍舟邀請賽”正好當日進行，沙頭角人潮鼎沸，擠滿龍舟好手和旅客，非常熱鬧。禁毒處也設置了遊戲攤位推廣禁毒訊息，與眾同樂。



排一次隊 檢一次證 完成兩地出入境手續



香港各陸路口岸採用“兩地兩檢”或“一地兩檢”出入境安排。在實施“兩地兩檢”的口岸，港深在各自境內設置口岸設施，例如在羅湖口岸和福田／落馬洲支線口岸，旅客須行經人行通道橋往返兩地口岸。需要注意的是，蓮塘／香園圍口岸的綜合客運大樓橫跨深圳河，口岸設施分別設立於各自境內，雖然旅客毋須經人行通道橋往返兩地，仍屬於“兩地兩檢”口岸。



而在實施“一地兩檢”的深圳灣管制站和高鐵西九龍管制站，口岸設施全部設置於深圳或香港境內，跨境旅客可在管制站內依序辦理香港及內地的出入境手續。



不論採用“兩地兩檢”或“一地兩檢”，旅客通常需要依序辦理香港及內地的出入境手續，排兩次隊、檢查兩次證件。而新的“合作查驗、一次放行”查驗模式，將出入境雙方的自助通道／櫃枱在兩地口岸邊界線上並排建立，旅客只需排一次隊、檢查一次證件便可經過出入境雙方的檢查區域完成兩地的出入境手續。