【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
東部戰區艦艇編隊過航橫當水道赴西太演訓
http://www.CRNTT.com
2026-04-20 12:07:15
紅色標識為橫當島所在位置。
中評社北京4月20日電／東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校表示，4月19日，中國人民解放軍東部戰區組織133號艦艇編隊過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動，檢驗部隊遠海作戰能力。這是根據年度計劃組織的例行性訓練，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。
來源：東部戰區微信公眾號
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本驅逐艦過航台灣海峽 東部戰區發聲
(2026-04-18 10:40:44)
美艦船過航台灣海峽 東部戰區全程跟監警戒
(2026-01-18 09:19:08)
國防部回應境外炒作“正義使命2025”演習
(2026-01-03 09:08:06)
東部戰區主題海報暗藏玄機 海南艦現身！
(2025-12-31 07:52:35)
外媒：解放軍軍演“最逼近台灣的一次”
(2025-12-31 07:37:16)
東部戰區“正義使命2025”演習
(2025-12-29 12:06:14)
東部戰區發布聯合演訓區公告及示意圖 三特點
(2025-12-29 11:49:33)
英艦過航台灣海峽 東部戰區全程跟監警戒
(2025-06-20 11:15:27)
美艦過航台灣海峽並公開炒作 東部戰區回應
(2025-04-25 09:49:53)
專家：解放軍東部戰區聯合演訓展示三大能力
(2025-04-03 06:57:54)