東部戰區艦艇編隊過航橫當水道赴西太演訓

紅色標識為橫當島所在位置。 中評社北京4月20日電／東部戰區新聞發言人徐承華陸軍大校表示，4月19日，中國人民解放軍東部戰區組織133號艦艇編隊過航橫當水道，赴西太平洋海域開展演訓活動，檢驗部隊遠海作戰能力。這是根據年度計劃組織的例行性訓練，符合相關國際法和國際實踐，不針對特定國家和目標。



來源：東部戰區微信公眾號

