香港新盤市場熱鬧　柏傲莊III提價2%

柏傲莊III 新世界發展。 中評社香港4月20日電／新盤市場周末氣氛持續熱鬧，新世界發展（017）與港鐵（066）合作發展的大圍站上蓋發展項目“柏傲莊III”上周六首輪價單發售88夥即日沽清，吸金逾9.5億元。發展商隨即更新價單，涉及75夥修訂售價，較上批單位加價約2%。扣除最高折扣20%計算，折實價789.3萬元起，折實呎價21，928元起，預計本周內公布全新銷售安排。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，是次75夥涵蓋更多中、高層單位，若扣除景觀及樓層因素，價錢較對上一批單位輕微提價約2%。今批單位包括27夥一房及48夥兩房，實用面積307至534方呎。扣除最高折扣20%計算，折實價789.3萬至1，440.2萬元，折實呎價21，928至27，368元。最低售價第8座（8B）8樓F室一房，實用面積359方呎，折實價789.3萬元，折實呎價21，986元。



何家欣稱，“柏傲莊III”連同招標發售的三房、四房臨河大宅，在4個銷售日內售出169夥，套現近30億元。



嘉華國際（173）、會德豐地產及中國海外（688）合作發展的“啟德海灣”第2期“啟德海灣2”亦在上周六展開首輪價單發售160夥，即日沽出129夥。項目兩期於周末合共售出133夥，套現逾10億元，當中最高成交呎價逾2.4萬元。



發展商趁勢加推“啟德海灣2”全新2號價單共118夥。扣除最高25%折扣優惠後，折實價560.8萬至1，389.8萬元，折實呎價18，455至28，007元，折實平均呎價約21，932元。“啟德海灣”系列迄今累沽937夥，套現逾76億元。