【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
礪劍！中國海軍登陸艦編隊開展海上實戰化訓練
http://www.CRNTT.com
2026-04-21 09:09:17
中評社北京4月21日電／近日，在南海某海域，中國海軍某登陸艦大隊雪山艦、廬山艦組成艦艇編隊開展海上實戰化訓練。先後完成艦炮對海射擊、離靠錨泊艦等課目訓練，有效檢驗指揮員指揮水平和艦員協同默契，錘煉部隊核心作戰能力。
接到“敵情”通報，編隊各艦立即組成戰鬥隊形，官兵們迅速奔赴戰位，各觀察部位加強對海目標搜索，武器平台同步完成打擊準備。編隊艦艇輪番對敵進行火力打擊，在火炮的密集覆蓋下，目標被精準擊沉。
【 第1頁
第2頁
第3頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
中國海軍某支隊組織海上訓練
(2026-04-21 09:08:33)
中國海軍某支隊開展海上訓練
(2026-04-20 10:08:13)
中方舉行甲板招待會歡迎俄羅斯海軍
(2026-04-19 09:27:29)
中國海軍護航編隊正在執行例行性護航任務
(2026-04-18 10:37:14)
2026年4月中旬國防部例行新聞發布
(2026-04-18 10:26:02)
中國海軍某支隊組織海上訓練
(2026-04-17 09:25:35)
創歷年之最！中國海軍多艘艦艇將向公眾開放
(2026-04-17 09:14:07)
中國海軍絲路方舟號醫院船離開巴新啟程回國
(2026-04-16 10:21:05)
直擊中國海軍開展實戰化援潛救生演練
(2026-04-15 12:49:14)
中國海軍航空兵某部開展長航時飛行訓練
(2026-04-13 10:51:42)