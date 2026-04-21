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礪劍！中國海軍登陸艦編隊開展海上實戰化訓練
http://www.CRNTT.com   2026-04-21 09:09:17
　　中評社北京4月21日電／近日，在南海某海域，中國海軍某登陸艦大隊雪山艦、廬山艦組成艦艇編隊開展海上實戰化訓練。先後完成艦炮對海射擊、離靠錨泊艦等課目訓練，有效檢驗指揮員指揮水平和艦員協同默契，錘煉部隊核心作戰能力。

　　接到“敵情”通報，編隊各艦立即組成戰鬥隊形，官兵們迅速奔赴戰位，各觀察部位加強對海目標搜索，武器平台同步完成打擊準備。編隊艦艇輪番對敵進行火力打擊，在火炮的密集覆蓋下，目標被精準擊沉。
 


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