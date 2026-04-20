中國3月份全社會用電量同比增長3.5%

中評社香港4月20日電／記者4月20日從國家能源局獲悉，3月份，全社會用電量8595億千瓦時，同比增長3.5%。



從分產業用電看，第一產業用電量113億千瓦時，同比增長6.7%。第二產業用電量5708億千瓦時，同比增長2%，其中，工業用電量5661億千瓦時，同比增長2.3%，高技術及裝備製造業用電量1054億千瓦時，同比增長5.6%。第三產業用電量1601億千瓦時，同比增長7.7%，其中，充換電服務業、互聯網數據服務業用電量分別為130億千瓦時、80億千瓦時，增速分別達到51.3%、40.1%。城鄉居民生活用電量1172億千瓦時，同比增長5.2%。



新華社報導。1月至3月，全社會用電量累計25141億千瓦時，同比增長5.2%。從分產業用電看，第一產業用電量336億千瓦時，同比增長7.1%。第二產業用電量15987億千瓦時，同比增長4.7%，其中，工業用電量15836億千瓦時，同比增長4.9%，高技術及裝備製造業用電量2746億千瓦時，同比增長8.6%。第三產業用電量4833億千瓦時，同比增長8.1%，其中，充換電服務業、互聯網數據服務業用電量分別為376億千瓦時、229億千瓦時，增速分別達到53.8%、44%。城鄉居民生活用電量3985億千瓦時，同比增長3.4%。