今年最大蛾眉月4月21日登場　隱藏彩蛋

中評社香港4月20日電／今年最大的一輪蛾眉月21日將亮相天宇。如果天氣晴好，屆時公眾將有機會看到一彎比平常更大、也更明亮的蛾眉月。當晚，月球還將呈現“新月抱舊月”的奇妙景象，為春夜星空增添一抹詩意。



什麼是蛾眉月？中國科學院紫金山天文台科普主管王科超介紹，人們在地球上看到的月亮“相貌”隨著日、地、月相對位置變化而改變。當月球與太陽的地心視黃經相差約45度時，月面西側或東側的一小片區域被太陽照亮，這時候的月相即為蛾眉月。蛾眉月呈現類似柳葉的纖細形狀。



農曆上半月和下半月各會出現一次蛾眉月，一種是新月蛾眉月，另一種是殘月蛾眉月。王科超解釋說，新月蛾眉月一般出現在農曆初三、初四前後的黃昏，亮面朝西，像一個反寫的英文字母“C”；而殘月蛾眉月則在農曆二十五、二十六前後的黎明前出現，亮面朝東，呈“C”形。4月21日黃昏，西邊天空懸掛的是一輪新月蛾眉月。



當蛾眉月出現時，如果月球正好運行至近地點附近，就可能出現年度最大蛾眉月。雖然蛾眉月本身“體態纖細”，但在近地點加持下，年度最大蛾眉月的視直徑比在遠地點附近時的年度最小蛾眉月大10%以上，視覺上顯得更加飽滿明亮。通俗點說，這將是本年度視覺上最大也最亮的蛾眉月。



新華社報導，此次天象還有一個隱藏彩蛋——仔細看你會發現，月亮未被太陽照亮的暗面被地球反射的太陽光照亮，發出淡淡的光，這種有趣的現象被稱為地照。地照也常被浪漫地稱為“新月抱舊月”，是指由於地球將太陽光反射至月球暗面，在彎月牙的“懷抱”中，整個月面隱約可見。



“出現地照是因為月相為蛾眉月時，月球被太陽照亮的面積小，且經地球反射後照到月球上的太陽光要比其他時候多。”王科超說，新月蛾眉月時，觀看地照需在日落後；殘月蛾眉月時，觀看地照則在日出前。公眾可在4月21日天黑後嘗試觀測，屆時不僅能看到明亮的那道“眉”，還能看到整個月盤的輪廓隱約浮現。