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日本東北海域7.4級地震 或現3米浪高海嘯
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2026-04-20 16:23:21
中評社香港4月20日電／據日本氣象廳消息，日本東北部海域20日發生7.4級地震。
日本氣象廳說，地震發生於當地時間20日16時53分（北京時間20日15時53分）許，震中位於北緯39.8度、東經143.2度，震源深度約10公里。
新華社報導，日本氣象廳還對岩手縣和北海道太平洋沿岸發布了海嘯預警，稱可能出現3米浪高的海嘯。
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